Печально известный своими скандальными заявлениями секретарь Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал новый бред насчет Украины, против которой страна-агрессор развязала кровавую войну.
У него случился настоящий припадок истерии после заявления Владимира Зеленского о том, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС.
"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, что ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием. И это не первый день. Это не один день. Это происходит длительное время", - сказал Зеленский в ходе визита в Румынию.видео дня
Медведев ответил на справедливые обвинения украинского президента порцией грязной параноидальной лжи.
При этом он решил обвинить Украину в мифических связях с террористической организацией ИГИЛ.
"ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ", - бредит Медведев.
Ему также привиделось, что ИГИЛ якобы регулярно получает крупные спонсорские взносы от Зеленского.
"А также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил одноразовый президент РФ.
Ранее Медведев угрожал бить по заводам Германии из-за поставок Taurus Украине. Экс-президент РФ размечтался об ударах по британским "наемникам" и заводам Германии.
Напомним, ранее Медведев бесплодно размечтался о присоединении новых украинских земель. Скандальный политик из страны-агрессора в очередной раз погряз в своих кровожадных фантазиях по поводу Украину.
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