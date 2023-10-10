Медведева жестко "накрыло": ему мерещится "получение ИГИЛ украинского оружия"

Дмитрий Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины.

https://glavred.info/world/medvedeva-zhestko-nakrylo-emu-mereshchitsya-poluchenie-igil-ukrainskogo-oruzhiya-10507153.html Ссылка скопирована

Дмитрий Медведев выдал новый бред насчет Украины и Владимира Зеленского / Офис президента Украины, сайт Кремля

Печально известный своими скандальными заявлениями секретарь Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал новый бред насчет Украины, против которой страна-агрессор развязала кровавую войну.

У него случился настоящий припадок истерии после заявления Владимира Зеленского о том, что Россия одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС.

"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, что ответ достаточно прост: тот, кто их поддерживает. Мы можем посмотреть - поддерживает публично, поддерживает оружием. И это не первый день. Это не один день. Это происходит длительное время", - сказал Зеленский в ходе визита в Румынию. видео дня

Медведев ответил на справедливые обвинения украинского президента порцией грязной параноидальной лжи.

При этом он решил обвинить Украину в мифических связях с террористической организацией ИГИЛ.

"ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ", - бредит Медведев.

Ему также привиделось, что ИГИЛ якобы регулярно получает крупные спонсорские взносы от Зеленского.

"А также разнообразное оружие, которое украдено укронационалистами из поставок НАТО. Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", - добавил одноразовый президент РФ.

Ранее Медведев угрожал бить по заводам Германии из-за поставок Taurus Украине. Экс-президент РФ размечтался об ударах по британским "наемникам" и заводам Германии.

Напомним, ранее Медведев бесплодно размечтался о присоединении новых украинских земель. Скандальный политик из страны-агрессора в очередной раз погряз в своих кровожадных фантазиях по поводу Украину.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.