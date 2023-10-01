Медведев "проснулся": угрожает бить по заводам Германии из-за поставок Taurus

Медведев размечтался об ударах по британским "наемникам" и заводам Германии.

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Медведев снова оскандалился / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев, неоднократно отличавшийся безрассудными заявлениями, выкатил очередное "истерическое" предложение - бить по немецким заводам.

В своем Telegram одиозный российский политик обозвал министра обороны Великобритании, предложившего перенести обучения бойцов ВСУ британскими военными на территорию Украины, "кретином".

Медведев утверждает, что иностранные "наемники", об уничтожении которых министерство обороны Шойгу уже и так постоянно "отчитывается" в своих ежедневных фейковых сводках, оказывается, будут "легальной целью" для российских захватчиков.

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А главу комитета по обороне ФРГ, потребовавшей от канцлера Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, обозвал "дурой". Медведев размечтался об ударах по територрии Германии.

"Глава комитета по обороне ФРГ требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - проистерил Медведев.

Затем он подытожил, что Россию "толкают к Третьей мировой".

Taurus для Украины

В сентябре The Wall Street Journal писал, что Шольц лично заблокировал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

По мнению главы федерального правительства, передача ракет обязательно требует приезда немецких специалистов в Украину, а это якобы может вовлечь Берлин в прямое столкновение с Россией.

Также газета писала, что Германия может сократить радиус действия Taurus, чтобы Украина не наносила удары по территории России.

Однако недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, жестко раскритиковав Шольца за его нерешительность, подчеркнула, что Украина имеет право наносить этими ракетами удары непосредственно по России.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что при прицельном применении крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - написала она в соцсетях 30 сентября.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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