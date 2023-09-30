Медведев бесплодно размечтался о присоединения новых украинских земель

Скандальный российский политик Дмитрий Медведев, как обычно, бесплодно размечтался о присоединении новых украинских территорий.

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Дмитрий Медведев в который раз плевался ядом у себя в Telegram / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Скандальный политик из страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в очередной раз погряз в своих кровожадных фантазиях по поводу Украину. В этот раз у себя в Telegram он снова размечтался о присоединении Кремлем новых украинских районов.

Прислужник Путина поздравил россиян с годовщиной проведения так называемого псевдореферендума и незаконного присоединения украинских территорий к составу России (естественно, не признанного ни одним цивилизованным государством).

"Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своей Родиной. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности", – распинасля Медведев.

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Также безумный российский политик размерялся о присоединении новых территорий к составу России и назвал территории Украины "испокон веков русскими".

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага испокон веков российских территорий. Новых регионов в составе России будет больше", – именно так Медведев закончил плеваться ядом в виде текста.

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Дмитрий Медведев истерил из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".

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