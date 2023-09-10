"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

Скандально известный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз с пеной у рта озвучил новые пропагандистские темники (как всегда, граничащие с бредом) – в этот раз в адрес США в канун трагического для этой страны дня (11 сентября).
"Не хочу навлечь, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или еще чище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМУ. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана. […] И тогда все. Хана. Остается только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду ", — написал с явной яростью Медведев.
Заявления Медведева относительно Украины
Как сообщал Главред, Дмитрий Медведев истерил из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.
Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".
Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".
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