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"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

Дмитрий Видоменко
10 сентября 2023, 14:20 обновлено 10 сентября, 14:28
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Скандально известный российский политик Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес США и "предупредил", что может повториться теракт 11 сентября.
США, Медведев
Медведев продолжает "гнать" пропаганду в промышленных масштабах / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз с пеной у рта озвучил новые пропагандистские темники (как всегда, граничащие с бредом) – в этот раз в адрес США в канун трагического для этой страны дня (11 сентября).

"Не хочу навлечь, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или еще чище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМУ. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана. […] И тогда все. Хана. Остается только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду ", — написал с явной яростью Медведев.

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Дмитрий Медведев истерил из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

видео дня

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев пожаловался на военную помощь Запада Украине. По его словам, если бы не помощь Киеву со стороны союзников, российские оккупанты, мол, "быстрее закончили бы войну".

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новости США Дмитрий Медведев война России и Украины
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