РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – Рустамзаде

Если Украина не предпримет нужные шаги для своего укрепления, то может оказаться в гораздо худшей ситуации. Есть только один способ избежать этого.

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РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление/ скрин, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Страна-агрессор Россия частично переходит на военные рельсы и увеличила свои расходы на оборону. Если Украина не выполнит определенные шаги для своего укрепления, то к весне следующего года РФ может стать сильнее и пойти в новое сильное наступление.

Чтобы избежать этого, Украина должна пойти по пути Израиля. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью Главреду.

"Война – процесс, у которого есть своя динамика и тенденции. Россия увеличила оборонные расходы и частично переходит на военные рельсы. И если Украина не пойдет на нужные шаги, к весне Российская Федерация будет сильнее Украины", – отметил Рустамзаде.

По словам аналитика, россияне могут воздержаться от соблазна перейти к такому наступлению, если Украина пойдет по пути Израиля и также получит помощь от США для наращивания своих возможностей.

"Важным маркером является отношение к ситуации со стороны США. Только эта страна способна реально нарастить военные возможности Украины. Если смотреть на отношение Штатов, я вижу, что если Украина не пойдет по пути Израиля, то столкнется с колоссальными рисками, поскольку Россия стремительно переходит на военные рельсы", – сказал Рустамзаде.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупантов окружают под Бахмутом. Для того, чтобы достичь полуоточения оккупированного Бахмута Донецкой области, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами, рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ продвинулись возле Вербового, Клещиевки и Андреевки. Оккупанты провели ограниченную неудачную наступательную операцию на Западе Запорожской области. Силы обороны отразили наступление к северу от Новопрокоповки.

Азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде назвал единственный сценарий победы Украины в войне. По его словам, самый эффективный способ увеличить боевые возможности Украины – перевод всего на военные рельсы. Украина должна сама создавать больше ракет, дронов и т.п.

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