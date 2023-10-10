Оккупанты ночью ударили десятками дронов по югу: есть попадания

Захватчики запустили 36 беспилотников-камикадзе, сбить удалось 27 из них. Атака продолжалась почти 3 часа.

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Оккупанты ночью ударили десятками дронов по югу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты в ночь на вторник, 10 октября, атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Атака продолжалась почти 3 часа, было запущено 36 "Шахедов".

Украинская противовоздушная оборона сбила 27 вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враги запускали дроны из временно оккупированного Крыма.

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"В ночь на 10 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударами БПЛА типа "Шахед". Пуски оказались с мыса Чауда (ТОТ Крым). Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 27" Шахед-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

Силы обороны юга сообщили в Telegram, что один беспилотник был уничтожен на Николаевщине, три – на Херсонщине, 23 – на Одесчине.

Отмечается, что в течение почти 3 часов более 3 десятков ударных беспилотников несколькими группами с разных направлений заходили на удар.

"К сожалению, есть попадание по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали", – рассказали Силы обороны юга.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что попадания были в Одесской области.

"Ночью враг в течение трех часов в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над Одесской областью. Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет", – отметил глава ОВА.

Атаки дронами по Украине

Напомним, в ночь на 3 октября РФ атаковала юг и восток Украины. Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто.

В ночь на 6 октября РФ атаковала юг десятками дронов – было повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар. В результате ночной российской атаки "Шахедами" Украина временно приостановила пропускные операции в паромном пункте пропуска "Орловка".

В Вооруженных силах Украины предупреждали, что РФ готовит новые массированные удары. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о том, чем российские оккупанты будут атаковать Украину. РФ будет использовать больше дронов-камикадзе в ходе атак на украинские города, чему будет способствует помощь Ирана.

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