РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

Россия на своей территории начала собирать "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", напомнила Наталия Гуменюк.

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Наталья Гуменюк предупредила о подготовке новых ударов РФ / Telegram, скрин

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала о том, чем российские оккупанты будут атаковать Украину.

РФ будет использовать больше дронов-камикадзе в ходе атак на украинские города, чему будет способствует помощь Ирану, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

"Очевидно, что будет увеличиваться количество (дронов, - ред.). Это не устрашение, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество "Шахедов", поскольку они (россияне, - ред.) имеют поддержку из других стран, непосредственно Иран", - предупредила она. видео дня

Спикер Сил обороны юга Украины напомнила, что Россия на своей территории начала собирать "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2".

Гуменюк добавила, что украинские военные тем не менее противостоят дроновым атакам РФ и у ВСУ есть преимущество в "морском бою".

Напомним, утром в пятницу, 6 октября, в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как сообщал Главред, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-нибудь из местных жителей. Версию проверят СБУ и полиция.

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