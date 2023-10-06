В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, есть раненые

Утром в пятницу, 6 октября, в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.
Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.
"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мэр Игорь Терехов сообщил о том, что удар пришелся по центральной части города.
"Харьков - под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", - написал он в Telegram.
Позже Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.
"Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий. Информация уточняется", - отметил он.
РФ ударила по гражданской инфраструктуре
Терехов сообщил, что удары РФ пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.
"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их", - сообщил мэр города.
В общей сложности пострадавших по состоянию на 7:40 трое, все в легкой форме, иссечены стеклом.
Как сообщал Главред, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.
Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-нибудь из местных жителей. Версию проверят СБУ и полиция.
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