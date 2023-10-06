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В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, есть раненые

Анна Ярославская
6 октября 2023, 07:24 обновлено 6 октября, 07:47
Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.
Дым, ракета
РФ нанесла удар по Харькову / pixabay, Минобороны РФ

Утром в пятницу, 6 октября, в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Мэр Игорь Терехов сообщил о том, что удар пришелся по центральной части города.

"Харьков - под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", - написал он в Telegram.

Позже Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

"Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий. Информация уточняется", - отметил он.

РФ ударила по гражданской инфраструктуре

Терехов сообщил, что удары РФ пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.

"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их", - сообщил мэр города.

В общей сложности пострадавших по состоянию на 7:40 трое, все в легкой форме, иссечены стеклом.

Как сообщал Главред, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-нибудь из местных жителей. Версию проверят СБУ и полиция.

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