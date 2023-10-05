В Херсоне гремят взрывы, оккупанты с утра обстреливают город: погибли 2 человека

Власти просят жителей города не находиться на открытом пространстве.

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Херсонцев призвали пройти в укрытия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Утром в четверг, 5 октября, в Херсоне гремят взрывы. Российские оккупанты снова обстреливают город. Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город!" – написал он в Telegram.

Он обратился к жителям с просьбой не находиться на открытом пространстве.

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"Пытайтесь без особой необходимости не выходить на улицу!" – добавил Мрочко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что российская оккупационная армия обстреляла Херсон. По предварительным данным, погибли 2 человека. Среди них коммунальщик, обрезавший деревья.

Тем временем в Херсонской ОВА сообщили, что российская армия ночью также атаковала Херсонщину.

"В полночь под огнем оказалось Инженерное. В результате попаданий повреждены хозяйственные постройки. Около 7:30 с полдесятка прилетов зафиксированы по Золотой Балке. Разрушениям подверглись нежилые и вспомогательные сооружения. В то же время оккупанты ударили и по Кизомису, уничтожен дом. К счастью, из-за этих обстрелов пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 2 октября, совершили очередной обстрел Херсона. В результате удара из артиллерии ранения получили четыре человека – двое гражданских и двое работников патрульной полиции.

Ранее оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона. Есть пострадавшие и разрушения.

РФ обстреляла больницу в центре Херсона. Погиб молодой врач, который всего несколько дней назад приступил к своим обязанностям. Ранена медсестра. Повреждено здание больницы, автотранспорт.

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