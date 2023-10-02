Мужчина в критическом состоянии: в Херсоне четверо пострадавших из-за обстрела

В результате удара оккупантов по городу были ранены 4 человека, из них 2 гражданских и 2 − полицейских. 2 из пострадавших получили крайне серьезные ранения.

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В Херсоне был прилет возле объекта транспортной инфраструктуры/ коллаж: Главред, фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты утром в понедельник, 2 октября, совершили очередной обстрел Херсона. В результате удара из артиллерии ранения получили четыре человека – двое гражданских и двое работников патрульной полиции.

Одному из гражданских оторвало ногу – мужчина находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Враг продолжает засыпать Херсон артиллерией. Во время утреннего обстрела спецназовцам КОРДа удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое", – говорится в сообщении. видео дня

Также в результате обстрела пострадали двое патрульных полицейских, которых удар застал в патрульном авто.

"Под огонь попало авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", – отметили в ОВА.

Четвертый пострадавший – гражданский. В ОВА рассказали, что у него нетяжелые травмы и он получает помощь врачей.

Был прилет возле объекта транспортной инфраструктуры

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что российские оккупанты обстреляли Херсон 2 октября около 10:00. Захватчики попали вблизи объекта транспортной инфраструктуры. По предварительной информации, обстрел велся из артиллерии.

Удар оккупантов по Украине в ночь на 2 октября

Напомним, российские оккупанты в ночь на понедельник, 2 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе и управляемыми авиационными бомбами – есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура. В ВСУ сообщили, что враг снова направил удары на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты всего ночью запустили по Украине семь беспилотников "Шахед", были уничтожены четыре из них.

В результате обстрела оккупантами Херсона в ночь на 2 октября пострадала семья с детьми. РФ обстреляла жилые кварталы, в частном доме вспыхнул пожар. Пострадали мать и двое детей. У матери - осколочные ранения, 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у ее 12-летней сестры врачи диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела.

Также оккупанты атаковали Харьков утром 2 октября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за пределами Харькова было зафиксировано попадание вражеских ракет С-300.

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