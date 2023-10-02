Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59

Такими ракетами российские оккупанты часто обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. Больше всего от них страдают 6 областей.

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Дроны атаковали в Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

Ударные дроны в воскресенье, 1 октября, атаковали в Смоленске российский авиазавод, где производили ракеты Х-59.

В цель попали три из четырех дронов, в результате чего производственным мощностям были нанесены серьезные повреждения. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора", − рассказали в ГУР.

видео дня

В ведомстве напомнили, что ракеты Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км являются одними из тех, которые российские оккупанты чаще всего применяют для обстрелов военных и гражданских объектов в Украине.

"От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области", − добавили в ГУР.

Атака на российский авиазавод в Смоленске/ скрин

Смотрите видео момента атаки дронов на российский авиазавод в Смоленске:

Взрывы и пожары в стране-агрессоре РФ

Напомним, 20 сентября в Подмосковье на аэродроме "Чкаловский" неизвестные диверсанты взорвали два российских самолета и вертолет. Воздушные суда получили существенные повреждения. После диверсии среди военного руководства оккупационной армии РФ началась истерика, ведь на этом аэродроме также базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

В ночь на 27 сентября под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома. По данным росСМИ, пожар начался в подмосковном городе Щелково, где расположен военный аэродром "Чкаловский". Местные жители сообщали, что видели большой столб дыма в промзоне рядом с аэропортом, а перед этим слышали взрывы.

Напомним, СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут. Была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты российской армии.

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