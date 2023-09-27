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Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 07:45 обновлено 27 сентября, 07:50
Недавно на военном аэродроме "Чкаловский" неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.
Пожар в Щелково
Пожар в Щелково вспыхнул ночью 27 сентября / Фото: Telegram

В ночь на среду, 27 сентября, произошел масштабный пожар недалеко от военного аэродрома в Московской области в стране-агрессоре РФ.

По данным росСМИ, пожар начался в подмосковном городе Щелково. Там находится военный аэродром "Чкаловский".

Как сообщают местные жители, большой столб дыма был виден в промзоне рядом с аэропортом. Перед тем как начался пожар, были слышны звуки, похожие на взрывы.

видео дня

Как пишет Telegram-канал Astra, по предварительной информации, горел двухэтажный частный дом.

Аэродром
Аэродром "Чкаловский" на карте / скриншот

Официальной информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Как сообщал Главред, 20 сентября в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два российские самолеты и вертолет. Воздушные суда получили существенные повреждения. Это произошло на аэродроме "Чкаловский".

После диверсии среди военного руководства российской оккупационной армии началась истерика, ведь на этом аэродроме также базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Напомним, в городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. РосСМИ утверждают, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

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