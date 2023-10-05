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Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе

Ангелина Подвысоцкая
5 октября 2023, 17:27 обновлено 5 октября, 17:51
В кафе на поминальном обеде присутствовал человек с каждого двора. Всего в селе проживало 330 человек.
удар по Грозе
Российские оккупанты убили минимум 51 человека в селе Гроза на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины

Российские оккупанты ударили по селу Гроза на Харьковщине. Очень точный удар был по местному магазину-кафе, в котором собрались люди на поминальный обед за односельчанином. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Оккупанты убили минимум 51 человека, еще 5-7 человек могут находиться под завалами. Среди погибших есть ребенок.

"В селе Гроза проживало 330 жителей. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде", - сказал Клименко.

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В результате обстрела тяжелые ранения получили 7 человек, среди которых один ребенок. Все они находились на расстоянии 50 метров и более и были ранены осколками. Они находятся на операционных столах, за жизнь борются медики.

Один из раненых скончался при получении медицинской помощи.

Чем ударили оккупанты

Пока точно неизвестно, чем именно ударили российские оккупанты по местному кафе. Однако удар был настолько мощным, что здание полностью разрушено. В МВД убеждены, что это точно был ракетный или авиаудар.

"Это была тяжелая ракета или управляемая авиационная бомба, или фугасная бомба", - сказал Клименко.

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе
Российские оккупанты убили минимум 50 человек в селе Гроза на Харьковщине / фото: t.me/synegubov

Вскоре министр отметил, что по предварительным данным, враг мог ударить Искандером.

Правоохранители ищут наводчика

Сейчас с местными жителями работают сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители не исключают, что такой точный удар в момент, когда в здании было очень много людей, оккупанты могли нанести именно благодаря наводчикам.

"Удар ракеты был настолько точен. Это небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть, поэтому есть такое подозрение и этот момент нужно проверить", - сказал Клименко.

5 октября российские оккупанты ударили по больнице в Бериславе Херсонской области. Враг нанес авиаудар. В результате этого 4-й этаж больницы полностью разрушен, еще один - частично. Пострадали 2 медработника. У водителя "скорой" перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами в ночь на 1 октября. Российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

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