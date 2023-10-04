"Исчерпают ресурсы": Италия цинично высказалась о "переговорах" Украины и РФ

В Италии убеждены, что уже весной 2024 года якобы могут состояться переговоры между РФ и Украиной.

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Италия заговорила о переговорах РФ и Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Украина и Россия сядут за стол переговоров весной 2024 года. По крайней мере так считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает ANSA.

Украина неоднократно акцентировала на том, что не будет садиться за стол переговоров, пока РФ не выведет войска из всех регионов. Однако в Италии думают, что переговоры якобы начнутся, потому что Украина и РФ "исчерпают свои ресурсы".

"Я думаю, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, вследствие чего может открыться попытка диалога", – отметил Крозетто. видео дня

Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства отметил, что эмоционально готов к длительной войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев будет самостоятельно решать вопрос переговоров с агрессором Москвой, которая не демонстрирует стремления к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с директором Кремля Владимиром Путиным не будет. Российское государство должно потерпеть поражение, любой другой исход будет воспринят как путинская победа, что станет сигналом к началу других конфликтов.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет. По мнению Писториуса, о переговорах с РФ можно будет говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.

Недавно стало известно о том, что Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры. Пресс-секретарь британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили.

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