Продавали оружие и детскую порнографию: СБУ разоблачила кучу промосковских попов

Правоохранители разоблачили более 60 промосковских клириков, которых осудили за госизмену, продажу оружия и порнографии, а также разжигание религиозной вражды.

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Клирики УПЦ МП продавали оружие и детскую порнографию / коллаж: Главред, фото: church.ua, УНИАН

В Украине разоблачили клириков УПЦ МП, которые работали на РФ. Эти священники продавали не только оружие, но и детскую порнографию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

С начала полномасштабной войны СБУ разоблачили более 60 промосковских клириков, из которых 14 - митрополиты церкви. Правоохранители разоблачили 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества РФ. Еще 18 дел связаны с публичной агитацией к религиозной ненависти, продажей огнестрельного оружия и порнографии.

"В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры. Благодаря этому двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у ра**истов", - говорится в сообщении. видео дня

Так, например, настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УМП МП "сдавал" оккупантам участников движения сопротивления на территории громады. После этого оккупанты брали людей в плен и пытали их. Настоятеля приговорили к 12 годам тюрьмы. Впоследствии его удалось обменять на украинских защитников.

Клирик Горловской епархии УПЦ МП хотел избрать оккупационное руководство местной "администрации". За это он получил 7 лет лишения свободы и также был обменян. А в Винницкой области к 5-ти годам приговорили управляющего Тульчинской епархией УПЦ МП, который оправдывал оккупацию украинских территорий.

Дело экс-посланника лавры Павла Лебедя

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

После того, как "Паша-мерседес" несколько месяцев провел под домашним арестом, ему в июле суд изменил "меру пресечения" на содержание под стражей в СИЗО с возможностью внесения залога – выйти он сможет под огромный залог в размере 33 миллионов гривен.

Однако 7 августа стало известно, что Павла Лебедя уже выпустили под залог. Митрополит и его адвокат утверждают, что 33 миллиона гривен на залог насобирали "более тысячи человек".

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