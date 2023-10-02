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В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 23:00 обновлено 2 октября, 23:00
Мэра Сум поймали на взятке в размере 1,4 миллиона гривен.
Александр Лысенко, взятка Лысенко
В Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко / коллаж: Главред, фото: НАБУ, Telegram

В Сумах на крупной взятке задержали мэра областного центра Александра Лысенко. Вместе с ним схватили директора Департамента ЖКХ. Об этом сообщает СБУ. В Сети уже появились фото и видео с задержанием мэра Сум.

Известно, что задержавшие требовали взятки от местных предпринимателей и обещали за это не препятствовать ведению бизнеса в городе. Они требовали взятку в размере 2 миллиона гривен от местной компании, которая занималась вывозом мусора.

Мэра и директора департамента поймали "на горячем" в момент получения одного из траншей в размере 1,4 миллиона гривен.

видео дня

Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении по статье"Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Пресс-служба НАБУ сообщает, что общая сумма неправомерной выгоды составляет 2 130 000 грн. сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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