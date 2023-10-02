В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

В Сумах на крупной взятке задержали мэра областного центра Александра Лысенко. Вместе с ним схватили директора Департамента ЖКХ. Об этом сообщает СБУ. В Сети уже появились фото и видео с задержанием мэра Сум.
Известно, что задержавшие требовали взятки от местных предпринимателей и обещали за это не препятствовать ведению бизнеса в городе. Они требовали взятку в размере 2 миллиона гривен от местной компании, которая занималась вывозом мусора.
Мэра и директора департамента поймали "на горячем" в момент получения одного из траншей в размере 1,4 миллиона гривен.
Правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении по статье"Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Пресс-служба НАБУ сообщает, что общая сумма неправомерной выгоды составляет 2 130 000 грн. сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.