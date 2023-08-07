УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

Яна Ставская
7 августа 2023, 18:00 обновлено 7 августа, 18:03
6
Пророссийский "владыка" теперь на свободе.
Пашу 'Мерседеса' выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона
Павел поблагодарил всех, кто присоединился к "пожертвованиям" / коллаж Главред. Фото: Facebook Андрея Ковалева, скриншот видео

Митрополита УПЦ Московского патриархата, экс-наместника Киево-Печерской лавры, которого подозревают, в частности, в оправдании агрессии России, Павла Лебедя ("Мерседеса") выпустили из-под стражи.

Это в Telegram- канале УПЦ МП подтвердил адвокат пропутинского попа и сам московский духовник. Утверждается, что 33 миллиона гривен на залог насобирали "более тысячи человек".

"Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Хочу вам сказать, что более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку", - заявил адвокат "Мерседеса".

видео дня

Сам Павел поблагодарил всех, кто присоединился к "пожертвованиям" и послал им от имени Бога "доброго здоровья и вечного спасения".

Отдельно скандальный поп "ударился" в патриотизм. Однако снова не назвал Россию "агрессором".

"Родина, которая сегодня дает нам возможность молиться и пережить эти времена, которые пришли на нашу землю. Враг, который старается всячески разъединить, принести беду и горе... Люблю свою землю, люблю свою Родину. Будем помогать нашим воинам. А тем, кто уже вошел в вечность, пусть Господь Бог дарует им прощение грехов. Потому что нет большей любви, чем положить душу за своих ближних", - высказался "Мерседес".

Он подчеркнул, что якобы не просил никого жертвовать деньги на залог.

Павел Лебедь - что известно о деле экс-наместника Лавры

После многомесячного домашнего ареста митрополиту Павлу в июле суд изменил "меру" пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен.

Пропутинскому попу выдвинули подозрения по двум статьям, в частности по оправданию агрессии России. На опубликованных СБУ разговорах митрополит радуется оккупации Херсона и обвиняет Украину в провоцировании войны, а также сетует на некое "внешнее управление".

"Мерседеса" запомнили по его нетипичному для священнослужителя образу жизни, в чем убедились сотрудники Службы безопасности, когда наведались в имение экс-наместника Лавры. Среди найденных вещей были и те, что указывали на явные пророссийские взгляды "владыки".

Вас могут заинтересовать новости:

УПЦ МП РПЦ Митрополит Павел Киево-Печерская лавра
Реклама

Главное за день

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

18:00 Украина
"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:40 Украина
"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:00

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Реклама
16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

14:57

"Меня уже тошнит от этого": Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

Реклама
14:49

Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

14:29

Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

14:07

Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

13:59

Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

13:19

Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

13:14

Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхакВидео

13:13

Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

12:59

"Летят быстро, обнаружить трудно": в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

12:57

"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

12:44

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

12:28

Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

12:25

"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

11:48

Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

11:45

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:32

Гороскоп на завтра 8 августа 2023: кого ожидает сумасшедшая любовь

Реклама
11:27

Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосыВидео

11:21

Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

11:19

Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкойВидео

11:06

Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

10:55

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

10:46

Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

10:45

На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

10:37

"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

10:03

До конца зимы не долежит: 5 мест, где нельзя хранить картошку

09:57

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять