Пашу 'Мерседеса' выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

Пророссийский "владыка" теперь на свободе.

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Павел поблагодарил всех, кто присоединился к "пожертвованиям" / коллаж Главред. Фото: Facebook Андрея Ковалева, скриншот видео

Митрополита УПЦ Московского патриархата, экс-наместника Киево-Печерской лавры, которого подозревают, в частности, в оправдании агрессии России, Павла Лебедя ("Мерседеса") выпустили из-под стражи.

Это в Telegram- канале УПЦ МП подтвердил адвокат пропутинского попа и сам московский духовник. Утверждается, что 33 миллиона гривен на залог насобирали "более тысячи человек".

"Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Хочу вам сказать, что более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку", - заявил адвокат "Мерседеса". видео дня

Сам Павел поблагодарил всех, кто присоединился к "пожертвованиям" и послал им от имени Бога "доброго здоровья и вечного спасения".

Отдельно скандальный поп "ударился" в патриотизм. Однако снова не назвал Россию "агрессором".

"Родина, которая сегодня дает нам возможность молиться и пережить эти времена, которые пришли на нашу землю. Враг, который старается всячески разъединить, принести беду и горе... Люблю свою землю, люблю свою Родину. Будем помогать нашим воинам. А тем, кто уже вошел в вечность, пусть Господь Бог дарует им прощение грехов. Потому что нет большей любви, чем положить душу за своих ближних", - высказался "Мерседес".

Он подчеркнул, что якобы не просил никого жертвовать деньги на залог.

Павел Лебедь - что известно о деле экс-наместника Лавры

После многомесячного домашнего ареста митрополиту Павлу в июле суд изменил "меру" пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллионов гривен.

Пропутинскому попу выдвинули подозрения по двум статьям, в частности по оправданию агрессии России. На опубликованных СБУ разговорах митрополит радуется оккупации Херсона и обвиняет Украину в провоцировании войны, а также сетует на некое "внешнее управление".

"Мерседеса" запомнили по его нетипичному для священнослужителя образу жизни, в чем убедились сотрудники Службы безопасности, когда наведались в имение экс-наместника Лавры. Среди найденных вещей были и те, что указывали на явные пророссийские взгляды "владыки".

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