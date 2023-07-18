"На залог": в Лавре начали активный сбор денег после ареста Паши-мерседеса

Суд взял митрополита Павла Лебедя под арест с возможностью выйти под залог в сумме 33 миллиона гривен.

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В Лавре собирают деньги на залог митрополиту Павлу / Коллаж: Главред, фото: facebook/Andriy Kovalov, Главред

Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, который известный как "Паша-Мерседес". Он может выйти под залог в размере 33 миллиона гривен. Теперь Митрополит, живущий ранее в шикарном доме и владеющий дорогущими машинами, пытается якобы собрать деньги себе на залог в Лавре и в соцсетях. Фото с ящиком для сбора пожертвований опубликовал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев на своей странице в Facebook.

Деньги собирают пропутинские представители московского патриархата прямо в храме Святого Агапита Печерского, который расположен на территории Киево-Печерской Лавры.

В Лавре собирают деньги на залог митрополиту Павлу / фото: facebook/Andriy Kovalov

"Пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для ВСУ, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами - в Киево-Печерской Лавре адепты московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента Кремля", - написал Ковалев.

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На странице в Instagram промосковские попы выставили пост о сборе денег.

В Лавре собирают деньги на залог митрополиту Павлу / фото: скриншот

Стоит отметить, что через какое-то время этот пост был удален.

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из Лавры. Митрополит Павел пожелал Зеленскому и его семье горя.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса", на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

14 июля суд арестовал Пашу-мерседеса. Суд решил изменить меру пресечения, так как митрополит Павел общался с одним из свидетелей по делу, чем и нарушил возложенные на него обязательства.

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