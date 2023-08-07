Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

Россияне могли применили хлорпикрин. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Россия продолжает совершать военные преступления / Коллаж Главред. Фото: Милитарный, скриншот

Российские оккупанты в очередной раз прибегли к запрещенным методам ведения войны. Командованием подтверждено применение врагом химических боеприпасов на Запорожском направлении.

Как отметил в Telegram командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский, за прошедшие сутки противник в районе н. п. Новоданиловка совершил два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин).

В результате этого обстрела люди не пострадали.

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"Россияне стараются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", - подчеркнул Тарнавский.

Что такое Хлорпикрин

Хлорпикрин известен еще как ядовитый газ. Впервые его применили немецкие силы в боях против Антанты во время Первой мировой.

Вещество может всасываться системно при вдыхании и глотании. В высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу.

Конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлорпикрина. Российские оккупанты, например, используют рецептуры УБСОВ-2 и УБСОВ-Б с хлорацетофеноном.

Во время российско-украинской войны уже были зафиксированы случаи использования слезоточивых гранат К-51 ВС РФ, которые ошибочно называют "хлоропикриновыми".

Война в Украине - что происходит на Запорожском направлении

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