УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

Яна Ставская
7 августа 2023, 17:12 обновлено 7 августа, 17:17
314
Россияне могли применили хлорпикрин. К счастью, обошлось без пострадавших.
Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление
Россия продолжает совершать военные преступления / Коллаж Главред. Фото: Милитарный, скриншот

Российские оккупанты в очередной раз прибегли к запрещенным методам ведения войны. Командованием подтверждено применение врагом химических боеприпасов на Запорожском направлении.

Как отметил в Telegram командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский, за прошедшие сутки противник в районе н. п. Новоданиловка совершил два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин).

В результате этого обстрела люди не пострадали.

видео дня

"Россияне стараются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится", - подчеркнул Тарнавский.

Что такое Хлорпикрин

Хлорпикрин известен еще как ядовитый газ. Впервые его применили немецкие силы в боях против Антанты во время Первой мировой.

Вещество может всасываться системно при вдыхании и глотании. В высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу.

Конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлорпикрина. Российские оккупанты, например, используют рецептуры УБСОВ-2 и УБСОВ-Б с хлорацетофеноном.

Во время российско-украинской войны уже были зафиксированы случаи использования слезоточивых гранат К-51 ВС РФ, которые ошибочно называют "хлоропикриновыми".

Война в Украине - что происходит на Запорожском направлении

Украинские военные продвинулись на направлении двух населенных пунктов в Запорожской области и закрепляются на рубежах, которых им удалось достичь. Однако оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили основные господствующие высоты бетоном, что затрудняет движение ВСУ, отметила сегодня днем замминистра обороны Анна Маляр.

Вас могут заинтересовать новости:

война в Украине химическое оружие война России и Украины
Реклама

Главное за день

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

18:00 Украина
"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:40 Украина
"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:00

Пашу "Мерседеса" выпустили из-под стражи: откупился за 33 миллиона

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Реклама
16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

14:57

"Меня уже тошнит от этого": Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

Реклама
14:49

Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

14:29

Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

14:07

Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

13:59

Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

13:19

Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

13:14

Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхакВидео

13:13

Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

12:59

"Летят быстро, обнаружить трудно": в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

12:57

"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

12:44

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

12:28

Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

12:25

"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

11:48

Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

11:45

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:32

Гороскоп на завтра 8 августа 2023: кого ожидает сумасшедшая любовь

Реклама
11:27

Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосыВидео

11:21

Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

11:19

Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкойВидео

11:06

Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

10:55

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

10:46

Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

10:45

На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

10:37

"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

10:03

До конца зимы не долежит: 5 мест, где нельзя хранить картошку

09:57

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять