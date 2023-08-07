Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в Николаеве

Женщину, которая помогала РФ готовить удар по Николаеву во время визита президента Украины, задержали. Стало известно, что она готовила и другие удары.

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Украинка помогала РФ готовить удар по президенту Украины в Николаеве/ коллаж: Главред, фото: СБУ, Офис президента Украины

Служба безопасности Украины задержала информатора страны-агрессора России, которая передавала российским оккупантам информацию о запланированном визите в Николаевскую область президента Украины Владимира Зеленского.

Женщина собирала разведданные о запланированном визите, пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута Зеленского на Николаевщине, таким образом помогая российским захватчикам спланировать удар по главе Украинского государства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита", – говорится в сообщении.

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СБУ в дальнейшем продолжила документировать преступные действия украинки, чтобы узнать данные о ее российских "кураторах" и задачах, которые она от них получала. Таким образом удалось узнать, что вражеский информатор имела еще и другие цели. Среди них, в частности – выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

"По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине", – отмечают в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского информатора "на горячем" во время попытки передачи разведданных российским захватчикам.

"По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военной лавке на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась "в темную" получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ уже сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Женщину взяли под стражу. Ей грозит заключение сроком до 12 лет.

Война в Украине

В ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска. На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая, отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что Украина знает все их намерения, обо всех подразделениях, которые сосредоточены и обо всех командирах.

Раньше в ВСУ раскрыли тактику оккупантов по массированным обстрелам. Враг не может подтянуть ресурсы и снижает количество обстрелов, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они перестроятся, считает Гуменюк.

Также в ВСУ предупредили о типе ракет, которые труднее всего сбивать. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, какой тип ракет опасен и их сбивать труднее всего. По его словам, аэробалистические ракеты – тяжелые для сбития ПВО.

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