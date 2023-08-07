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"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

Дмитрий Видоменко
7 августа 2023, 12:57 обновлено 7 августа, 13:20
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Россияне во время недавнего массированного ракетного удара по Украине выпустили ракеты из Тамбова. И те при этом прошли через территорию Беларуси.
Самолет, ракета
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат призвал СМИ не манипулировать заголовками / коллаж Главред, фото Командование ВС ВСУ и скриншот

Российские оккупанты во время недавней массированной ракетной атаки по Украине выпустили ракеты из Тамбова. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Летел "Кинжал" от направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракетами из Беларуси и так далее", – подчеркнул он.

По словам Игната, прискорбно, что информацию о якобы ракетной атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, как нечто новое.

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"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств — Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", ‒ подытожил он.

Ракетный удар РФ по Украине 5-6 августа

Российские оккупанты за период с 5 по 6 августа атаковали дюжину областей Украины. Больше всего пострадала Хмельницкая область, которую враг атаковал трижды. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что целью оккупантов был аэродром в Староконстантинове.

Юрий Игнат в эфире телемарафона заявлял, что ракеты, которые летели в Украину из Беларуси, могли быть запущены из российского города Тамбов.

"Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) с МиГ-31. И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется. Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства. В принципе это происходило не впервые, поэтому ничего удивительного нет", - заявил он.

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что ПВО с вечера 5 августа до утра 6-го сбила 30 ракет и 27 "шахедов". Всего ракет и дронов было 70. По информации ВС, не удалось уничтожить 3 "Калибра" и 7 Х-101/Х555.

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