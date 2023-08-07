Беларусы устроили провокацию у границ Латвии

Все нарушители задержаны и отправлены домой.

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Беларусы "пропустили" нелегалов в Латвию / Коллаж Главред. Фото: Минобороны Беларуси, Delfi

Латвия сообщила о провокации со стороны белорусских пограничников. Сотрудники лукашенковской службы помогли нелегалам проникнуть на территорию ЕС.

Как пишет Delfi, пограничники пережали проволоку и помогли четырем мужчинам преодолеть заграждение с дальнейшим пересечением границы Латвии.

Примечательно, что после инцидента белорусские пограничники заделали дыру в заграждении, чтобы нелегалы не вернулись в Беларусь.

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Все нарушители границы задержаны и возвращены в Беларусь.

Провокации на границах стран ЕС

По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, Путин путем гибридной войны будет пытаться расшатать НАТО.

Самусь назвал этот метод "эффектом салями" - когда берут по маленькому кусочку и раскачивают ситуацию.

"При этом эти кусочки могут быть не только в этом районе – еще остаются, например, Молдова, которую можно покачать, страны Балтии. Потом - встряска в Африке, дальше еще какая-то ситуация. И как раз мультипликация этих конфликтов, кризисов, когда слабое НАТО не сможет вообще сориентироваться, приводит к тому, что организация рассыпется", - высказался Самусь в интервью Главреду.

В Беларуси стартуют учения

Минобороны Беларуси 7 августа заявило о старте командно-штабного учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области.

Утверждается, что при подготовке беларусы учтут "опыт" российско-украинской войны - применение БПЛА, взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с другими родами войск.

Ситуация в Беларуси

Беларусы вместе с россиянами и ранее устраивали провокации. Например, 1 августа белорусские вертолеты пересекли границу Польши, залетев в Подляское воеводство.

Варшава отреагировала молниеносно: перебросила туда боевые вертолеты и заявила о готовности в любой момент применить оружие.

Беларусь сейчас является основной базой "вагнеровцев", отметил, в свою очередь, военный эксперт Михаил Самусь. Также в Беларуси сейчас размещено ядерное оружие.

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