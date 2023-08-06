УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Эффект салями": Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО

Анна Ярославская
6 августа 2023, 01:37
42
Развал НАТО очень важен для Путина с точки зрения войны против Украины. Тогда все будет зависеть от ВСУ.
Михаил Самусь, НАТО, Путин
Михаил Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин будет вести с Западом гибридную войну, чтобы расшатать ситуацию и добиться того, чтобы НАТО развалилось. Такое мнение в интервью Главреду озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"В этом и суть российской политики – они понимают, что с НАТО можно спокойно играть в гибридную войну. То есть когда мы говорим о неявных атаках, то не регулярные силы, какие-то непонятные люди начинают заходить на территорию Польши и начинают какие-то силовые акции с пограничниками (…) Я уверен, что россияне именно с этим будут играться, то есть с внутренними настроениями в Европе – леворадикальными, праворадикальными – расшатывать ситуацию", – считает Самусь.

Он добавил, что в Польше скоро выборы, и интересно, как россияне используют эту повестку дня с точки зрения реализации своей задачи.

"А задача здесь, конечно, не Польша и не Литва, а разрушение НАТО. То есть чего можно достичь, когда например, россияне совершают какую-то гибридную атаку в Сувалкском коридоре, НАТО не реагирует, а поляки говорят, что вы нас предаете. На стороне поляков может выступить несколько стран НАТО (Украина-то выступит, это понятно) (…) И что тогда происходит? НАТО начинает трещать, то есть его единство ломается", - отметил Самусь.

По словам эксперта, россияне могут использовать "эффект салями", когда берут по маленькому кусочку и шатают ситуацию.

"При этом эти кусочки могут быть не только в этом районе – еще остаются, например, Молдова, которую можно покачать, страны Балтии. Потом - встряска в Африке, дальше еще какая-то ситуация. И как раз мультипликация этих конфликтов, кризисов, когда слабое НАТО не сможет вообще сориентироваться, приводит к тому, что организация рассыпется", - считает Самусь.

Развал НАТО очень важен для Путина с точки зрения войны против Украины.

"Потому что если НАТО начинает рассыпаться, тогда уже акцент будет снова на Украине. Здесь все зависит от ВСУ - если они имеют успех на поле боя, то здесь хоть заиграйся в гибридной войне, но получишь по лицу и выйдешь с территории Украины. Потому что если Украина выгонит оккупантов с нашей территории, дальше Украина поможет нашим натовским союзникам в любом регионе - и в Польше, и в Сувалкском коридоре, и в Молдове. И Черное море именно мы зачистим, а не американские вооруженные силы", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите полное интервью Михаила Самуся Главреду:

Как сообщал Главред, если Дональд Трамп победит на выборах США, то Вашингтон, скорее всего, выйдет из НАТО. Об этом заявил Джон Болтон - посол Штатов в ООН в 2005-2006 годах. Также он был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе 11-12 июля страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству.

Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией.

Другие новости:

Владимир Путин гибридная агрессия Михаил Самусь новости Украины Путин новости
Реклама

Главное за день

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

23:34 Украина
Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

22:24 Украина
"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

20:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:20

"Красные линии уже пройдены": РФ не готова к применению ядерного оружия - Сунгуровский

01:37

"Эффект салями": Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО

00:10

"Ни в коем случае не лобовые атаки": в ВСУ рассказали о тактике украинских военных

05 августа, суббота
23:39

Мексиканская дива с античным вайбом: Анджелина Джоли снялась для модного глянца

23:34

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
22:45

Платить за свет вдвое меньше: эксперты подсказали простой и законный способ

22:24

Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

22:20

Украине больше не нужны зерновые сделки - нужно топить и крушитьмнение

21:59

Александр Зинченко и Влада Седан показали фанатам на фото новорожденную дочь

Реклама
21:56

"Любимая" певица Киркорова попала в страшное ДТП с тремя автомобилями

21:33

Взрывная оптическая иллюзия: только гений найдет носок, который украла обезьяна

21:14

Почему путинская Россия не может сложиться, как карточный домикмнение

20:43

"Адвокаты дьявола": Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления

20:42

Денежная зона в квартире по фэншуй: где хранить деньги, чтобы они приумножались

20:29

Брак Лопес и Аффлека держится только на семейной терапии - СМИ

20:20

Ухмылка Джокера: Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом

19:59

Ужарит 40-градусный ад: в некоторые регионы Украины возвращаются дожди

19:41

В Саудовской Аравии стартовал саммит без России по мирной формуле Зеленского

19:28

Как сказать на украинском "дорога ложка к обеду": Авраменко назвал мелодичные аналоги

19:10

Иноагент Моргенштерн закрутил роман с украинской моделью

Реклама
18:30

РФ атаковала Украину Кинжалами и Калибрами: в ряде областей прогремели взрывы

18:14

Что надеть 7 августа, чтобы удача преследовала весь год: приметы и запреты

18:14

Позитив пояснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло"

17:27

"Уничтожается нация, история, культура": Ада Роговцева мощно прошлась по россиянам

17:15

"Они нелюди": россияне жестко затравили фехтовальщицу Ольгу Харлан

16:42

"Все говорили - это невозможно": в Сети растрогались историей раненого бойца ВСУ и его собаки

16:24

Надоедливые мухи и мошкара уйдут навсегда: как самому сделать ловушку для насекомых

16:24

Отопительный сезон в Украине под угрозой, РФ сильно повредила ТЭС и ТЭЦ – НКРЭКУ

16:22

Тела мужа и трех детей не нашли: в Грузии оползень унес жизнь украинки

16:03

Восхитительная намазка из огурцов: бомбезный рецепт овощной икры из 2 ингредиентов

15:35

До конца августа пройти проверку: кто из украинцев может остаться без пенсии.

15:32

"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

15:02

Несгибаемая: Мадонна вернулась к подготовке всемирных гастролей

14:45

Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

14:41

Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

14:34

Ударил почти 8-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

14:34

Назло хейтерам: Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе

13:48

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:41

Что делать если чернеют плоды помидор: рецепт наших бабушек для хорошего урожая

13:40

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

Реклама
13:12

Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

12:59

ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

12:43

Макияж для женщин 50+: пошаговое нанесение косметики для омоложения лицаВидео

12:38

США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - экс-посол ООН

12:10

Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

11:56

Атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ - Financial Times

11:18

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

11:08

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

10:59

Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

10:22

Украину накроет "египетская жара": чего ждать от погоды на выходных и когда похолодание

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять