"Эффект салями": Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО

Развал НАТО очень важен для Путина с точки зрения войны против Украины. Тогда все будет зависеть от ВСУ.

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Михаил Самусь рассказал, как Путин может попытаться развалить НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин будет вести с Западом гибридную войну, чтобы расшатать ситуацию и добиться того, чтобы НАТО развалилось. Такое мнение в интервью Главреду озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"В этом и суть российской политики – они понимают, что с НАТО можно спокойно играть в гибридную войну. То есть когда мы говорим о неявных атаках, то не регулярные силы, какие-то непонятные люди начинают заходить на территорию Польши и начинают какие-то силовые акции с пограничниками (…) Я уверен, что россияне именно с этим будут играться, то есть с внутренними настроениями в Европе – леворадикальными, праворадикальными – расшатывать ситуацию", – считает Самусь.

Он добавил, что в Польше скоро выборы, и интересно, как россияне используют эту повестку дня с точки зрения реализации своей задачи.

"А задача здесь, конечно, не Польша и не Литва, а разрушение НАТО. То есть чего можно достичь, когда например, россияне совершают какую-то гибридную атаку в Сувалкском коридоре, НАТО не реагирует, а поляки говорят, что вы нас предаете. На стороне поляков может выступить несколько стран НАТО (Украина-то выступит, это понятно) (…) И что тогда происходит? НАТО начинает трещать, то есть его единство ломается", - отметил Самусь.

По словам эксперта, россияне могут использовать "эффект салями", когда берут по маленькому кусочку и шатают ситуацию.

"При этом эти кусочки могут быть не только в этом районе – еще остаются, например, Молдова, которую можно покачать, страны Балтии. Потом - встряска в Африке, дальше еще какая-то ситуация. И как раз мультипликация этих конфликтов, кризисов, когда слабое НАТО не сможет вообще сориентироваться, приводит к тому, что организация рассыпется", - считает Самусь.

Развал НАТО очень важен для Путина с точки зрения войны против Украины.

"Потому что если НАТО начинает рассыпаться, тогда уже акцент будет снова на Украине. Здесь все зависит от ВСУ - если они имеют успех на поле боя, то здесь хоть заиграйся в гибридной войне, но получишь по лицу и выйдешь с территории Украины. Потому что если Украина выгонит оккупантов с нашей территории, дальше Украина поможет нашим натовским союзникам в любом регионе - и в Польше, и в Сувалкском коридоре, и в Молдове. И Черное море именно мы зачистим, а не американские вооруженные силы", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите полное интервью Михаила Самуся Главреду:

Как сообщал Главред, если Дональд Трамп победит на выборах США, то Вашингтон, скорее всего, выйдет из НАТО. Об этом заявил Джон Болтон - посол Штатов в ООН в 2005-2006 годах. Также он был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе 11-12 июля страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству.

Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией.

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