США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - экс-посол ООН

Джон Болтон, который в 2018-2019 году был советником Дональда Трампа, жестко раскритиковал бывшего президента США.

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Джон Болтон Болтон также подверг критике Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если Дональд Трамп победит на выборах США, то Вашингтон, скорее всего, выйдет из НАТО. Об этом заявил Джон Болтон - посол Штатов в ООН в 2005-2006 годах. Также он был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

Болтон выступил с резким заявлением в адрес своего бывшего босса и ведущего кандидата в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, сообщает The Guardian.

В частности, Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа после того, как ранее на этой неделе написал статью, в которой назвал поведение бывшего президента "нестабильным и иррациональным".

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"У Дональда Трампа действительно нет философии, как мы ее понимаем в политическом смысле. Он не мыслит политическими категориями, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности", - сказал он.

Болтон также подверг критике Трампа за его внешнеполитическое наследие в отношении Альянса.

"Он поставил под угрозу существование НАТО, и я думаю, что во второй президентский срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО", - заявил Болтон.

Он также раскритиковал республиканцев, хваливших Трампа за его внешнеполитическую позицию.

"Те, кто делает эти заявления о том, что сделал Трамп в свой первый срок, на самом деле не понимают, как мы дошли до того, чего достигли. Потому что многое из того, за что они сейчас приписывают заслугу Трампу, он хотел сделать в противоположном направлении", - сказал Болтон.

В своей статье, опубликованной 1 августа, Болтон заявил, что Трамп "презирает знания", и обвинил его в том, что экс-президент "рассматривает отношения между Соединенными Штатами и другими странами, особенно с противниками, преимущественно как личные вопросы".

"Иностранные лидеры, друзья или враги, гораздо чаще видят его необразованным, неопытным, хвастливым, стремящимся быть одним из больших парней и чрезвычайно восприимчивым к лести. Эти характеристики были постоянным источником риска во время первого срока Трампа, и могут быть снова во время второго срока", – написал Болтон.

Он также осудил Трампа за его решения. По словам Болтона, он "действует на основе неадекватной информации, размышлений или обсуждений и беспомощен даже после принятия решений".

"Когда что-то идет не так, или когда он просто впоследствии меняет свое мнение (что часто случается), то неизменно пытается дистанцироваться от собственного решения, опасаясь негативного освещения в СМИ или политической критики", - заявил посол Штатов в ООН.

Скандальные заявления Трампа об Украине

Бывший президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление по поводу вероятного членства Украины в НАТО. По его словам, думать о приеме Украины в НАТО — это якобы "безумие".

"Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", — сказал экс-президент США в ходе видеообращения в Сети.

Ранее Трамп заявлял, что может завершить войну в Украине, которую начала страна-агрессор Россия, за 24 часа. По словам Трампа, он знает, как заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение.

Трамп также говорил, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

По его мнению, в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик", а чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. Трамп утверждал, что это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

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