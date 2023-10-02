"Угроза высока": РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

Российские оккупанты вывели в Черное море надводный ракетоноситель "Буян-М".

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РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать Украину ракетами. В ВСУ предупреждают о высоком уровне опасности. Об этом сообщают Силы обороны юга.

Враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель - корабль "Буян-М". Он может выпустить до 8 ракет "Калибр", чтобы ударить ими по стране. Украинцев просят не игнорировать тревогу.

"Уровень ракетной опасности очень высок. На сигналы воздушной тревоги реагируем оперативно", — говорится в сообщении. видео дня

Ситуация в Черном море

ВСУ в середине сентября сокрушили большой десантный корабль РФ "Минск" и подводную лодку в Севастополе. Они выведены из строя на длительный период и могут не подлежать восстановлению.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что Украина может уничтожить Черноморский флот. По его мнению, Россия способна отвести флот в Каспийское море.

Россию в Черном море охватил страх, рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она акцентировала внимание на том, что Россия пытается перебазировать свои корабли в Новороссийск из-за угрозы ударов со стороны ВСУ.

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