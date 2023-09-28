Россию в Черном море охватил страх: в ВСУ назвали направление, куда уводят корабли

Боевых кораблей агрессора России в Черном море и в Севастопольских бухтах становится все меньше, сказала представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.

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Россия перебазирует свои военные корабли в Новороссийск - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Страна-оккупант Россия в Черном и Азовском морях сосредоточила минимальное количество боевых кораблей. По причине угрозы ударов со стороны ВСУ россияне пытаются перевести корабли в Новороссийск. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как сообщает Эспрессо, она рассказала о том, что в Черном море дислоцируется 7 кораблей РФ и 1 в Азовском. Причем боевых кораблей среди них лишь минимальное количество.

"Сейчас корабли РФ тяготеют к чисто историческим Черноморским берегам, к Новороссийску и дальше. Им все более неуютно в Севастопольских бухтах. Они пытаются передислоцировать и логистику обеспечения базирования", - отметила Гуменюк. видео дня

Что касается кораблей, которые сейчас находятся в Черном море, речь идет, в основном, о пограничных кораблях, катерах и судах обеспечения. Впрочем, такие корабли также могут нести опасность.

"В подавляющем большинстве это – пограничные корабли, катера и суда обеспечения. Они могут нести беспилотники, запускаемые из акватории Черного моря, как разведчики для сбора информации. Фиксируем на дежурстве один ракетоноситель, который может быть снаряжен 8-ми "калибрами", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

ВСУ ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота российских оккупантов в захваченном Севастополе 22 сентября. В Министерстве обороны РФ признали результативный удар по стратегическом объекту. Здание штаба ЧФ фактически разрушено.

Позже в Интернете появилось видео удара по штабу ЧФ РФ. Заметно, что было как минимум два ракетных попадание по зданию, где располагался штаб флота. Системы противовоздушной обороны российских оккупационных войск, вероятно, не сработали.

Детали точного удара ВСУ по штабу Черноморского флота рассказали в Силах специальных операций. В частности, военные сказали, что операция называлась "Крабовая ловушка". Удар по российским захватчикам был нанесен во время совещания командного состава. Есть информация о ликвидации высокопоставленных военных РФ.

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