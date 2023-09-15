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ВСУ сокрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе – разведка Британии

Андрей Ганчук
15 сентября 2023, 12:13 обновлено 15 сентября, 12:22
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Агрессор Россия лишилась "Ростова" – одной из четырех подводных лодок, которые играют важнейшую роль в ударах по Украине, пишут британские аналитики.
БДК Минск, подлодка Ростов
БДК Минск и подлодка Ростов выведены из строя на многие месяцы - британская разведка / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В ходе атаки сил обороны Украины на судостроительный завод в оккупированном Россией Севастополе военный корабль оккупантов "Минск" получил функциональные разрушения, а подводная лодка "Ростов на Дону" – катастрофические повреждения. Они выведены из строя на многие месяцы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В разведке Британии рассказали о том, что во время удара по судостроительному заводу в Севастополе большой десантный корабль оккупантов "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" получили критические повреждения.

"Любые попытки вернуть подлодку в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов", - считают специалисты.

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Потеря "Ростова" – критический удар по оккупантам России

Кроме того, по данным британских разведчиков, вывоз поврежденных судов из сухих доков приведет к тому, что они будут выведены из строя на многие месяцы. Россия лишилась одной из четырех подлодок-носителей крылатых ракет.

"Потеря "Ростова" лишает ЧФ одной из четырех подлодок, способных нести крылатые ракеты, сыгравшие важную роль в нанесении ударов по Украине и направлении российской силы через Черное море и Восточное Средиземноморье", - подчеркнули в разведке Британии.

Удар ВСУ по Севастополю

Силы обороны Украины 13 сентября нанесли удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе. Войска поразили вражеский десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". Журналисты SkyNews считают, что это первая известная атака по российской подлодке, причем с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Демилитаризация Черноморского флота России в Севастополе – цель для Украины, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По словам чиновника, нужно обезопасить черноморскую акваторию для прохождения торговых судов.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допустил, что удар ВСУ по войскам РФ в Севастополе был нанесен новой украинской дальнобойной ракетой, о которой говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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