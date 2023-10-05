Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

Российские оккупанты нанесли авиаудары в районе города Берислав Херсонской области. Вражеские войска попали в здание больницы. Пострадали двое медицинских работников. Полностью разрушен четвертый этаж больницы, еще один разрушен частично. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Александр Проскудин.
Как сообщил глава Херсонской ОВА в своем Telegram-канале, в районе города Берислав оккупанты агрессора России нанесли 5 авиаудуров. Враг попал в больницу. Разрушен четвертый этаж здания, еще один этаж поврежден частично.
Пострадали два человека, информация о последствиях атаки уточняется.
"Дотла уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренки. Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию. Вражеским огнем повреждены машины скорой помощи", - подчеркнул Александр Проскудин.
Кадры последствий удара оккупантов России по Бериславу:
Момент удара войск агрессора России по больнице в Бериславе:
Война России против Украины
ВСУ продвигаются на фронте, но есть три проблемы, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, войскам приходится преодолевать минные поля и испытывать дефицит боеприпасов и зенитных средств. При этом украинцев ждет тяжелая зима.
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