Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

Агрессор Россия нанесла 5 авиаударов в районе города Берислав, вражеским огнем повреждены машины скорой помощи, рассказал Александр Проскудин.

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Оккупанты России попали по больнице в Бериславе Херсонской области / Херсонская ОВА

Российские оккупанты нанесли авиаудары в районе города Берислав Херсонской области. Вражеские войска попали в здание больницы. Пострадали двое медицинских работников. Полностью разрушен четвертый этаж больницы, еще один разрушен частично. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Александр Проскудин.

Как сообщил глава Херсонской ОВА в своем Telegram-канале, в районе города Берислав оккупанты агрессора России нанесли 5 авиаудуров. Враг попал в больницу. Разрушен четвертый этаж здания, еще один этаж поврежден частично.

Пострадали два человека, информация о последствиях атаки уточняется.

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"Дотла уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренки. Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию. Вражеским огнем повреждены машины скорой помощи", - подчеркнул Александр Проскудин.

Кадры последствий удара оккупантов России по Бериславу:

Четвертый этаж больницы в Бериславе разрушен / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА

Больница Берислава после ракетного удара войск РФ / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА

Здание больницы Берислава после удара российских войск / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА

Момент удара войск агрессора России по больнице в Бериславе:

Момент удара по больнице в Бериславе / Скриншот Главред

Война России против Украины

ВСУ продвигаются на фронте, но есть три проблемы, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, войскам приходится преодолевать минные поля и испытывать дефицит боеприпасов и зенитных средств. При этом украинцев ждет тяжелая зима.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что ВСУ продвинулись под Бахмутом. В частности, украинские войска продвинулись возле Клещиевки и Андреевки, которые находятся приблизительно в 10 километрах от города.

ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сказал, что самые тяжелые бои идут на Купянско-Лиманском направлении. Там российские оккупанты сконцентрировали большое количество сил и средств.

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