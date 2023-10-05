УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

Андрей Ганчук
5 октября 2023, 14:48 обновлено 5 октября, 15:13
Агрессор Россия нанесла 5 авиаударов в районе города Берислав, вражеским огнем повреждены машины скорой помощи, рассказал Александр Проскудин.
Больница в Бериславе
Оккупанты России попали по больнице в Бериславе Херсонской области / Херсонская ОВА

Российские оккупанты нанесли авиаудары в районе города Берислав Херсонской области. Вражеские войска попали в здание больницы. Пострадали двое медицинских работников. Полностью разрушен четвертый этаж больницы, еще один разрушен частично. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Александр Проскудин.

Как сообщил глава Херсонской ОВА в своем Telegram-канале, в районе города Берислав оккупанты агрессора России нанесли 5 авиаудуров. Враг попал в больницу. Разрушен четвертый этаж здания, еще один этаж поврежден частично.

Пострадали два человека, информация о последствиях атаки уточняется.

видео дня

"Дотла уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренки. Пострадали два медработника. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию. Вражеским огнем повреждены машины скорой помощи", - подчеркнул Александр Проскудин.

Кадры последствий удара оккупантов России по Бериславу:

Берислав
Четвертый этаж больницы в Бериславе разрушен / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА
Берислав
Больница Берислава после ракетного удара войск РФ / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА
Берислав
Здание больницы Берислава после удара российских войск / Telegram-канал А. Проскудина, Херсонская ОВА

Момент удара войск агрессора России по больнице в Бериславе:

Момент удара Берислав
Момент удара по больнице в Бериславе / Скриншот Главред

Война России против Украины

ВСУ продвигаются на фронте, но есть три проблемы, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, войскам приходится преодолевать минные поля и испытывать дефицит боеприпасов и зенитных средств. При этом украинцев ждет тяжелая зима.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что ВСУ продвинулись под Бахмутом. В частности, украинские войска продвинулись возле Клещиевки и Андреевки, которые находятся приблизительно в 10 километрах от города.

ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сказал, что самые тяжелые бои идут на Купянско-Лиманском направлении. Там российские оккупанты сконцентрировали большое количество сил и средств.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
войска России Херсонская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:49 Украина
Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

14:48 Украина
Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

14:32 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:49

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:47

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

15:39

СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

15:36

Эта оптическая иллюзия покажет, насколько вы застенчивыВидео

15:06

"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

Украине попытаются навязать заморозку войны в обмен на интеграцию в ЕС - КуликУкраине попытаются навязать заморозку войны в обмен на интеграцию в ЕС - Кулик
14:59

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

14:58

64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

14:48

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

14:32

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

Реклама
14:29

Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

14:08

Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

13:46

Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

13:36

Выползут сами: как очистить грибы от червей

13:29

Астролог назвала самый удачный день для знаков зодиака: о чем нужно знать

13:20

Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

13:09

"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

12:56

"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

12:42

Горняк отметила годовщину с Остапчуком и его "женой", и намекнула на измену

12:28

Партизаны пробрались на секретные позиции оккупантов в ФеодосииВидео

12:25

Каша на завтрак - вредно: эксперт по питанию "разнес" миф о пользе каши с утра

Реклама
12:10

Уже в этом месяце: СМИ озвучили детали мирного саммита по Украине

12:08

Есть ли шансы у "друга Путина" Фицо повлиять на помощь Словакии Украине: оценка эксперта

12:02

Россия будет прятать корабли Черноморского флота: стало известно, куда их отправят

11:50

Достать волосы недостаточно: стилист показал, как правильно вычистить расческуВидео

11:40

И в люди не стыдно выйти: 5 способов избавиться от перегара

11:20

Россия готовится к новому вооруженному конфликту: учения почти по всей стране

11:13

"Масштабная работа": Свитан раскрыл, где изготавливают украинские баллистические ракетыВидео

11:00

Зеленский в Испании примет участие в важном форуме: чего ждать Украине

10:59

Россия "собралась" сорвать военную поддержку Украины: СМИ раскрыли планы Путина

10:29

Девушка удалила налет с чайника неожиданным способом: результат впечатляет

10:03

В Херсоне гремят взрывы, оккупанты с утра обстреливают город: погибли 2 человека

09:52

"Страна шаманов, было полнолуние": Данилов резко разнес ядерные угрозы России

09:38

Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск

09:11

Лунный день 6 октября: Месяц расскажет, стоит ли жениться и вкладывать сегодня деньги

09:05

Урожай обеспечен: как правильно обрезать малину осенью на зиму

09:00

Общественные организации Винницкой области организовали экономический форум с участием третьего Президента Украины актуально

08:46

"Апокалиптическое" ДТП в Италии: число погибших украинцев возросло до 9

08:28

В точности как "Киндер": радуем детей легендарным шоколадным тортом Milk Slice

08:22

ВСУ продвинулись под Бахмутом: в ISW раскрыли, где есть успехи

08:20

"Бавовна" в Курской области РФ: три района остались без света

Реклама
08:12

Политическая судьба Байдена зависит от одной странымнение

07:32

США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов — Блинкен

07:17

Именины 6 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Безумная загадка для гениев: нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд

06:38

Ночью в нескольких городах звучали взрывы во время тревоги: что известно

06:35

Почему нельзя говорить "попередити хворобу": Авраменко предостерег от популярной ошибкиВидео

06:22

Украинская стена плача как рубиконмнение

05:00

Что делать, если потерял телефон на улице: способы, которые должен знать каждый

04:37

За 10 секунд найдите жену моряка: потренируйте творческое мышление этой головоломкой

04:15

Свитан рассказал, сможет ли "бавовна" в Москве повлиять на Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять