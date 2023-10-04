'Ситуация адская': ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на несколько сотен метров и уничтожили вражескую технику.

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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и уничтожили кучу российской техники. Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Эспрессо.

Защитники Украины смогли продвинуться на несколько сотен метров. Тяжелые бои продолжаются в районе Андреевки и железной дороги. Там очень заминирована территория, оккупанты бросили туда все резервы.

"На Бахмутском направлении ситуация адская и сложная, но контролируемая. Натиск со стороны РФ неистовый. Украинские военные удержали позиции и даже продвинуться на несколько сотен метров вперед", — сказал Евлаш. видео дня

Российские оккупанты 80 раз обстреляли Макеевку. Именно там россияне пытаются прорваться.

"Ранее они применяли подобную тактику вблизи Новоегоровки, где аналогичные попытки врага были остановлены украинскими военными", — отметил спикер.

ВСУ уничтожили технику на Бахмутском направлении:

две самоходные пушки "Пион";

РСЗО "Град";

шесть пушек Д-30;

одна пушка Д-20;

три "Мста-Б";

САУ "Нона-С";

"Гвоздика",

пять авто;

четыре склада с боеприпасами;

дроны FPV;

три БПЛА "Ланцет";

три БПЛА Zala.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что в районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

Также в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Поэтому все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых города от российской оккупации.

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