РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

В ночь на 6 октября российские оккупанты устроили очередную массированную атаку дронов на Украину. Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья.
Как сообщили Силы обороны Юга, несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" враг направил из Крыма по разным регионам Украины.
В южных регионах силами противовоздушной обороны были уничтожены 11 дронов: 3 – в Одесской области, 8 – в Николаевской.
"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", - говорится в сообщении.
В результате атаки повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. Функционирование паромной переправы временно остановлено.
Временно закрыт паромный пункт пропуска на границе с Румынией
В Государственной пограничной службе подтвердили, что вследствие ночной атаки РФ "Шахедами" Украина временно приостановила пропускные операции в паромном пункте пропуска "Орловка".
"В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру, в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией, продолжаются мероприятия по стабилизации функционирования. В результате атаки люди не пострадали. Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все транспортные средства перенаправляются на другие направления.
Граждан при планировании поездки в или из Румынии просят учитывать указанные временные обстоятельства.
Можно выбрать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".
О восстановлении пропускных операций в "Орловке" обещают сообщить отдельно.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (временно оккупированный Крым) ударными БпЛА типа "Shahed".
Зафиксированы пуски 33 "шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей, сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены 25 "Shahed-131/136", в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Харькову 6 октября
6 октября в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.
Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.
В результате атаки повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. Возник пожар на площади 50 кв.м.
Жертвой удара российских оккупантов стал 10-летний мальчик. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный малыш.
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