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Ночью РФ атаковала Юг и Восток Украины: силы ПВО сбили 29 дронов и один "Искандер"

Анна Ярославская
3 октября 2023, 09:00 обновлено 3 октября, 09:00
В ночь на 3 октября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины.
Послдедствия атаки на Днепропетровщину
​ Обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия ​ / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 3 октября в юго-восточных частях Украины объявляли воздушную тревогу из-за применения российскими оккупантами ударных БПЛА и баллистических ракет. Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 13 дронов-камикадзе и одну крылатая ракета.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, а результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Кроме этого обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия в Павлограде - туда же произошло и попадание. Пожар потушен, разрушены производственные объекты.

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"Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целился по Мировской общине. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение", - добавил Лысак.

Последствия атаки на Днепропетровщину
Последствия атаки на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия атаки на Днепропетровщину
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака дронов на Юг Украины

Прошлой ночью в небе над Одесской и Николаевской областями силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 17 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

"В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Кроме того, еще один барражирующий боеприпас иранского производства ликвидировало одно из подразделений ВМС в небе над Одесской областью

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе Shahed-136", - сообщили военные военные.

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 3 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К".

Пуски производились с территории временно оккупированного Крыма: "шахедов" – с мыса Чауда, крылатой ракеты "Искандер-К" – из района Джанкой, сообщила пресс-служба Позвдушных сил ВСУ.

В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в Николаевской и Днепропетровской областях.

Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины были уничтожены тридцать воздушных целей:

  • 29 "Shahed-131/136";
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К".
На Юге и Востоке уничтожены 30 воздушных целей
На Юге и Востоке уничтожены 30 воздушных целей / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 44 ударными БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

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