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Мирные переговоры с Россией: в МИД сообщили когда начнется процесс

Юрий Берендий
10 октября 2023, 11:15 обновлено 10 октября, 11:17
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал важное условие начала переговоров с Россией. Он также сообщил, что Украина не примет каких-либо территориальных уступок.
Путин, Зеленский
Дмитрий Кулеба назвал условие начала переговоров с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявил, что Украина поймет о готовности России к переговорам лишь тогда, когда последняя выведет свои войска с нашей территории. Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Если я увижу хотя бы начало этого вывода и убедюсь, что это реальный вывод, а не декорация, пойму – они настроены на переговоры", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что даже после вывода войск Украина не готова автоматически согласиться на переговоры.

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"Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы можно было ей поверить с первого слова или шага", – добавил министр.

Отвечая на вопрос о ситуациях или событиях, при которых украинская и российская стороны могут проявить интерес к переговорам, Кулеба сказал следующее:

"Мой мозг в настоящее время занимается решением более насущных проблем. На горизонте еще не появились стимулы, чтобы мой мозг переключился на них".

Также он подчеркнул, что если кто-то осмелится заговорить с ним о территориальных уступках Украины, то "разговор будет неприятным".

"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто осмелится предложить какие-то территориальные уступки – даже не думайте об этом", - сказал министр.

Переговоры с Россией

Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствии уменьшения поддержки Украины со стороны союзников, вполне возможна так называемая заморозка боевых действий, которая приведет к началу переговоров с Россией по определенным кейсам, считает эксперт Виталий Кулик.

Также, Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, которые работают над поддержкой мирного саммита, который Украина хочет провести позже в этом году. По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, встреча предварительно запланирована на конец этого месяца в Стамбуле.

В то же время, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, официальный Киев самостоятельно будет решать вопрос переговоров с Москвой, которая не демонстрирует стремление к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным не будет.

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Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба мирные переговоры с Россией
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