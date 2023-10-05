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Уже в этом месяце: СМИ озвучили детали мирного саммита по Украине

Юрий Берендий
5 октября 2023, 12:10
В конце месяца должна состояться международная встреча для достижения мира в Украине. Она будет аналогичной той, что состоялась в Саудовской Аравии в августе.
Зеленский, саммит
Третий саммит для достижения мира в Украине пройдет в Турции / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, которые работают над поддержкой мирного саммита, который Украина хочет провести позже в этом году. По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, встреча предварительно запланирована на конец этого месяца в Стамбуле, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что на ней советники по национальной безопасности разных стран, в том числе представитель Белого дома США Джейк Салливан, обсудят "идеи достижения прочного мира" в Украине и попытаются убедить Индию и страны Латинской Америки встать на сторону Киева. Члены альянса видят такие встречи как возможность для Украины объяснить свою позицию непосредственно этим странам.

По данным источников издания, приглашать Россию на эту встречу турецкие власти не планируют. При этом они хотели бы видеть среди участников Китай, но пока неизвестно, намерен ли Пекин прислать своего представителя на переговоры.

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"В ходе консультаций стороны также обсудят мирный саммит, который Украина хочет провести позже в этом году и "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского. План Зеленского из 10 пунктов предусматривает полный вывод российских войск из Украины, а также охватывает такие темы, как обеспечение продовольственной и ядерной безопасности", - говорится в материале.

Издание отмечает, что встреча происходит в тот момент, когда контрнаступление Украины против российских войск медленно продвигается. В то же время опасения по поводу политической поддержки в США по поводу продолжения помощи возросли после того, как финансирование было исключено из промежуточного бюджетного плана, принятого на выходных.

"Споры среди республиканцев в Палате представителей о том, следует ли включить помощь Украине в этот пакет, привели к историческому устранению спикера Кевина Маккарти. Его преемник может столкнуться с еще большим давлением со стороны ультраконсервативных депутатов от Республиканской партии, чтобы заблокировать дополнительные средства для Киева", - отмечают авторы статьи.

Это будет третья международная встреча, посвященная вопросу достижения мира в Украине, на которую съедутся советники по вопросам национальной безопасности разных стран.

Первое подобное мероприятие прошло в Дании в июне этого года, а второе — в Саудовской Аравии в августе. В частности, в Саудовскую Джидду приехали представители 42 стран.

Формула мира Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Среди прочего, украинский лидер выдвинул два условия эффективного мира после окончания войны.

Он также заявил, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины. При этом она может стать универсальным основанием для прекращения других военных конфликтов на планете и преодоления глобальных проблем.

Также ранее Владимир Зеленский отмечал, что единственным документом, на основе которого могут проходить переговоры о мире, является Формула мира. Он отметил, что MH17, Бучу и Мариуполь нельзя прощать.

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Турция Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией
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