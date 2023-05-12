Формула мира Украины и возвращение к границам 1991 года: Подоляк назвал план на переговоры с Китаем

Китай частично изменил свою позицию по войне агрессора России против Украины, Пекин уже не показывает лояльность Москве, считает Михаил Подоляк.

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Украина не пойдет на какие-либо компромиссы за счет территорий - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Украина на переговорах с Китаем будет отстаивать свою формулу мира, которая основана на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства в границах 1991 года. Киев намерен настаивать на том, чтобы украинская формула стала базой для дальнейшего диалога и решения вопросов по завершению войны. Пекин отчасти поменял свою позицию по войне и уже не демонстрирует лояльности к агрессору России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в ходе переговоров со специальным представителем КНР, который поедет в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию с целью обсуждения "политического урегулирования" войны, Киев будет придерживаться своей формулы мира.

"Есть украинская формула мира с четкими позициями. Есть формула, предложенная Китаем, из 12 шагов, в которой есть достаточно правильные позиции. Например, суверенитет и территориальная целостность – это основа для любого урегулирования. И тогда первый пункт нашей формулы мира достаточно четко фиксирует: вышли (российские оккупанты. – ред.) за пределы 91-го года – и тогда возвращается концепция суверенитета, невмешательство в политику Украины со стороны России и вступает в силу территориальная целостность Украины. Можем здесь говорить? Можем", – отметил Подоляк.

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Кроме того, чиновник также добавил, что Украина намерена настаивать на том, чтобы формулу Зеленского "зафиксировали как базовую".

Также советник главы Офиса президента полагает, что Китай теперь занимает "немножко иную позицию, чем это было в течение года". Несмотря на риторику, Пекин перестал быть лояльным Москве.

"Сегодня они демонстрируют отсутствие лояльности к России. Они риторически говорят о поддержке стратегического партнерства с РФ, но мы видим более активную политическую позицию в глобальном смысле", – сказал Михаил Подоляк и подчеркнул, что никакие компромиссы за счет территорий для Украины неприемлемы.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Президент Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Руководители государств общались 1 час. Зеленский заявил, что разговор прошел содержательно. Си Цзиньпин сказал, что собирается направить в Украину и другие страны специального представителя Китая для консультаций по вопросам политического завершения войны России против Украины.

Позже Зеленский рассказал, что Цзиньпин во время разговора отверг возможность передачи оружия агрессору РФ. Кроме того, председатель КНР, по словам украинского гаранта, заявил об уважении суверенитета Украины. Лидеры обсудили аспекты восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что уже на следующей неделе специальный представитель КНР Ли Хуэй приедет в Украину для переговоров по завершению войны. Программа визитов Хуэйя стартует 15 мая. Он должен посетить Украину, Россию, Францию, Германию и Польшу.

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