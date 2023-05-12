Спецпредставитель Китая 'с миром' едет в Украину и Россию - CNN

На следующей неделе Украину посетит специальный представитель Китая в делах Евразии Ли Хуэй с целью "содействия мирным переговорам".
Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и страну-агрессорку Россию, сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
"Визит представителей Китая в соответствующие страны является еще одним проявлением стремления Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", — заявил представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга.
Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем в конфликте, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким подозрением. Бытует мнение, что Ли Хуэй налаживает углубление связей с Москвой, потому что является бывшим послом Китая в России, занимавшим этот пост с 2009 по 2019 год.
"Мирный план" Китая
Напомним, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Украины коротко прокомментировал разговор с Си Цзиньпином и отметил, что телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными.
Зеленский раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином. Главы государств во время переговоров обменялись мнениями о "мирном плане" КНР и Формуле мира. Точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия.
Эксперт назвал выгоду Китая от затяжной войны в Украине. Китай пытается предложить свою собственную повестку дня для глобальных процессов и война в Украине.
Смотрите видео о том, к чему может склонить Китай Украину, после разговора Зеленского и Си:
Больше интересных новостей: