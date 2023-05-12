Спецпредставитель Китая 'с миром' едет в Украину и Россию - CNN

В Украину приедет специальный представитель Китая, чтобы дойти до "примирения" в войне с Россией.

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Представитель Китая посетит Украину / коллаж Главред: фото: УНИАН, Википедия

На следующей неделе Украину посетит специальный представитель Китая в делах Евразии Ли Хуэй с целью "содействия мирным переговорам".

Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и страну-агрессорку Россию, сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

"Визит представителей Китая в соответствующие страны является еще одним проявлением стремления Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", — заявил представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга.

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Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем в конфликте, но западные страны относятся к намерениям Пекина с глубоким подозрением. Бытует мнение, что Ли Хуэй налаживает углубление связей с Москвой, потому что является бывшим послом Китая в России, занимавшим этот пост с 2009 по 2019 год.

"Мирный план" Китая

Напомним, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Украины коротко прокомментировал разговор с Си Цзиньпином и отметил, что телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными.

Зеленский раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином. Главы государств во время переговоров обменялись мнениями о "мирном плане" КНР и Формуле мира. Точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия.

Эксперт назвал выгоду Китая от затяжной войны в Украине. Китай пытается предложить свою собственную повестку дня для глобальных процессов и война в Украине.

Смотрите видео о том, к чему может склонить Китай Украину, после разговора Зеленского и Си:

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