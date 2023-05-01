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Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: эксперт назвал выгоду Китая от затяжной войны

Алексей Тесля
1 мая 2023, 10:41 обновлено 1 мая, 10:45
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Пекин видит войну как длительный конфликт малой интенсивности, уверен Виталий Кулик.
Си Цзиньпин, Зеленский, война
Владимир Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Китай пытается предложить свою собственную повестку дня для глобальных процессов и война в Украине - это один из больших кейсов, к которым Пекин хочет быть приобщенным, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Очевидно, что от хода этой войны зависит много процессов в самом Китае и его позиционирование в мире. Он видит эту войну как длительный конфликт малой интенсивности, который не грозит превратиться в глобальную опасность и тем самым ослабляет Россию и Запад. Потому что война малой интенсивности - это фактически кровопускание Запада и России, из-за чего Россия тогда становится ближе к Пекину и способна соглашаться на все прихоти Поднебесной, а Запад становится более договороспособным в экономических, политических вопросах и менее озабочен, например, судьбой Тайваня", — рассказал он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что во время недавнего разговора с Си Цзиньпином президент Владимир Зеленский мог поставить перед китайской стороной ряд жестких вопросов.

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"Я не думаю, что президент Китая в восторге от тезисов и вопросов, которые озвучил Зеленский. Потому что и в кулуарах вокруг этого разговора много слухов, но большинство сходится на позиции, что Зеленский озвучил предметные вопросы о том, что означают голосования Китая в Генассамблее ООН, почему Китай не называет войну войной. Если он выступает за территориальную целостность, то почему он не осуждает аннексии территорий, почему китайские запчасти имеются в российских военных дронах и много других неудобных вопросов для Китая. Поговаривают, что Зеленский их задал. Ранее я предлагал украинскому делать переговоры с Китаем максимально публичными, то есть чтобы эти вопросы прозвучали открыто и побудили Пекин к такому же публичному ответу, не скрываясь за политесом и расплывчатыми формулировками", — добавил Кулик.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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