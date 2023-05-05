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"Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми": в США назвали два сценария Китая по Тайваню

Андрей Ганчук
5 мая 2023, 09:42 обновлено 5 мая, 09:43
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В Соединенных Штатах не знают, какой сценарий может выбрать Китай в случае потенциальной попытке "присоединить" Тайвань, сказали в Пентагоне.
Китай, Тайвань
Китай рассматривает силовой и дипломатический сценарии по аннексии Тайваня - разведка США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

КНР может пойти на применение своих вооруженных сил с целью аннексии Тайваня. Пекин хотел бы сделать ставку на дипломатический сценарий, однако готовит и силовой. В США пока не знают, как будет действовать Китай.

Как сообщает C-Span, на слушаниях в комитете Сената по делам Вооруженных сил директор американской национальной разведки Эврил Х*йнс сказала о том, что Китай потенциально настроен применить военную силу для аннексии Тайваня. Однако Пекин предпочел бы сценарий, предусматривающий дипломатию.

"Реальнoсть такова, что он (Китай) пoручил своим вoоруженным силам обеспечить ему военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в сoстоянии взять его (Тайвань) без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", - отметила Хейнс.

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При этом в США не говорят о том, что военные действия неизбежны и не называют возможных сроков реализации силового сценария КНР против Тайваня.

"В сухом остатке, он (Си Цзиньпин) заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда – мы не уверены", - подчеркнул глава Разведывательного управления Минобороны США, генерал-лейтенант Сухопутных войск Скот Берриер.

Китай может напасть на Тайвань

В конце марта американский журнал по внешней политике Foreign Affairs опубликовал заявление главы Китая Си Цзиньпина, который во время выступления в парламенте КНР приказал своим генералам "смело воевать" в случае начала войны. Журналисты уточнили, что по ту сторону Тайваньского пролива сооружаются новые бомбоубежища и создаются офисы мобилизации.

В The New York Times акцентировали внимание на том, что Китай изучает войну России против Украины. Объектами внимания китайских специалистов стали инновации, тактика и успешные военные операции. Как полагают журналисты, Пекин изучает войну на случай военных действия против Тайваня.

В апреле Китай объявил о военных учениях "по окружению Тайваня", во время которых китайцы впервые провели открытую симуляцию ракетного удара по Тайваню и иностранным объектам вокруг острова. Тайбей следит за ситуацией и держит свою армию в состоянии боевой готовности.

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