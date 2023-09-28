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Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

Андрей Ганчук
28 сентября 2023, 17:34 обновлено 28 сентября, 17:34
Агрессор России и Украина "готовы к переговорам", однако на данный момент нет платформы для последующей дискуссии, утверждает Касым-Жомарт Токаев.

Токаев, Зеленский
Токаев фактически поддержал формулу мира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

Казахстан намерен придерживаться санкций против страны-агрессора РФ и не допустит обхода ограничений. Москва и Киев якобы готовы к переговорам, но пока нет такой площадки. Астана выступает за завершение войны России против Украины на базе Устава ООН. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает РБК-Украина, в ходе брифинга в Германии он рассказал о том, что Казахстан придерживается санкций против России и не допустить работу механизмов, направленных на обход ограничений.

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"Будем следовать санкционному режиму. У нас есть контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении действий для обхода санкционного режима, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.

Более того, он также заявил, что Казахстан поддерживает мирное завершение развязанной Россией войны против Украины на базе Устава ООН.

"Я сегодня заявлял господину канцлеру, что ситуация очень серьёзная. Что российская сторона и украинская сторона готовы к переговорам, но платформа к переговорам, пока не ясная. Наступает эра мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести разумные переговоры", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Формула мира Украины

На заседании Совета безопасности ООН 20 сентября президент Владимир Зеленский представил формулу мира Украины. Она основана на принципах восстановления территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН.

Украинский гарант назвал два пункта из формулы Киева:

Полный вывод всех военных формирований РФ с территории Украины. Территориальная целостность государства должна быть восстановлена в границах 1991 года;

Черноморский флот оккупантов России должен быть выведен из Крыма.

Что указано в Уставе ООН

В пункте 4 статьи 2 Устава Организации объединенных наций отмечено, что все государства, которые состоят в ООН, не должны применять силу в отношении территориальной целостности и политической независимости других государств. На этом настаивает и Украина.

"Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций", - подчеркивается в документе.

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Казахстан санкции против России Касым-Жомарт Токаев война России и Украины
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