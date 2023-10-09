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Тест для Верховной Рады: Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении в ЕС

Юрий Берендий
9 октября 2023, 12:10
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает реальным начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже до конца этого года. Это станет тестом для Верховной Рады.
Кулеба, Эс
Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, если не произойдет форс-мажорных обстоятельств, старт переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется уже в этом году. Об этом Кулеба сказал в интервью Forbes.

Министр убеждает, что Верховная Рада Украины способна проголосовать все законопроекты, которые необходимы для начала переговоров с Евросоюзом. Однако, по мнению Кулебы, это станет для парламента настоящим тестом.

"Для этого парламента это тест на патриотизм. Он должен его пройти. Пока голосуют. Есть большинство, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ведет этот процесс через рифы украинского парламентаризма", - отметил Кулеба.

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Он убежден, что начать переговоры с ЕС до конца этого года вполне реально.

"Если не произойдет какой-то форс-мажор и не будут выдвинуты какие-то новые требования или рекомендации или подрекомендации, думаю, что мы откроем переговоры до конца этого года", - считает Кулеба.

Глава МИД считает, что самым трудным этапом переговоров о вступлении в ЕС будет именно дискуссия по сельскому хозяйству.

Он отметил, что агрополитика Европейского союза вызывает и сейчас много нареканий внутри Союза, речь идет не только о реформе процедур, но и о реформе политики.

"Возможно, агрополитику ЕС придется менять и под давлением внутренних факторов, и под давлением перспективы членства Украины. Но я не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения", - подчеркнул он.

Кулеба также резюмировал, что европейцы не могут себе позволить не одержать победу вместе с Украиной.

По словам Кулебы, сейчас в Европе преобладает нарратив длительной поддержки Украины "столько, сколько нужно" для победы.

"Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут себе позволить не одержать победу вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – считает Кулеба.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европейский Союз проводит подготовку к началу официальных переговоров с Украиной по ее вступлению в блок. Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС отмечает, что дата проведения переговоров – декабрь 2023 года. Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Также, как сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году.

В то же время, в Евросоюзе рассматривают вариант, при котором могут быть разморожены миллиарды евро, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в этой восточноевропейской стране. Зато ЕС рассчитывает на лояльность Будапешта в вопросе одобрения помощи Украине, включая начало переговоров о членстве для Киева.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба Украина
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