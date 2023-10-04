Все уже решено: известна окончательная дата начала переговоров о вступлении в ЕС

Стала известна окончательная дата начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подтвердил инсайд.

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Стало известно дату начала переговоров о вступлении в ЕС / Источник: коллаж Главред, фото: Офис президента, depositphotos.com

Европейский Союз проводит подготовку к началу официальных переговоров с Украиной по её вступлению в блок. Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС отмечает, что дата проведения переговоров - декабрь 2023 года. Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Большой вопрос - это то, что мы должны начать переговорный процесс, официальный переговорный процесс с Украиной по вступлению в Европейский Союз в конце этого года. Это очень конкретный, очень точный процесс, который продолжается", - сказал министр в комментарии Суспільному.

В то же время, как сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с внутренними дискуссиями в ЕС, в первые семь лет после полноценного вступления Украины в ЕС она сможет претендовать примерно на 186 млрд евро из бюджета Евросоюза.

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Издание указывает на то, что такие цифры прозвучали во время проведения переговоров стран-членов ЕС относительно возможного присоединения к блоку еще девяти стран.

"Чиновники ЕС рассчитали, как может выглядеть распределение общего бюджета в рамках действующих правил, которые применяли к бюджету на 2021-2027 годы. В такой смоделированный расширенный ЕС включили Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан. По расчетам, в случае такого расширения на них нужно закладывать 256,8 млрд евро. Это будет означать существенное сокращение расходов на страны, которые уже являются членами Евросоюза. В частности, субсидии на сельское хозяйство вероятно придется сократить на около 20%", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что в случае вступления в ЕС Украина станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий в ЕС, обойдя по масштабам Францию, и именно в этой сфере влияние ее вступления будет наиболее ощутимым.

"Также Украина могла бы претендовать на 61 млрд из так называемых "фондов сплоченности", назначением которых являются инвестиции в инфраструктуру менее развитых стран-членов и их "подтягивание" к уровню остальных", - говорится в материале.

В пресс-службе Совета ЕС сказали изданию, что не могут комментировать утечки информации.

FT акцентирует, что это лишь модель на основе существующих механизмов ЕС, которые почти точно претерпевают серьезные изменения перед расширением Евросоюза.

Членство Украины в Европейском Союзе

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Она отметила, что для того, чтобы это произошло, в стране должно состояться много реформ. К тому же она акцентировала на том, что сейчас у Украины продолжается активная война, что не дает возможности ускорить этот процесс.

В то же время, как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, Польша допускает блокировку вступления Украины в ЕС, если страны блока не решат вопрос с экспортом украинского зерна.

Также, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, хотя ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения.

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