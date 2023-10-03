ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

Ключевое заявление лидеры ЕС сделают на декабрьском саммите. Странам-членам этому будет трудно сопротивляться.

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Юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года / Офис президента, УНИАН

ЕС готовится начать переговоры с Украиной по ее вступлению в блок. В Евросоюзе хотят объявить об этом к декабрю, пишет Politico со ссылкой на трех проинформированных дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия должна будет выпустить "отчет о ходе работы" по предоставленному Украине в июне плану статуса кандидата на членство.

По словам одного из собеседников, как только отчет о ходе работы будет принят, ЕК сделает заявление по Украине, которому члены ЕС не смогут сопротивляться.

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"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", - цитирует Politico своего собеседника.

По состоянию на август, как пишет издание, Украина выполнила 2 из 7 условий, изложенных Еврокомиссией для вступления в блок. Даже если Украина не реализует к саммиту ЕС в декабре все предложенные пункты, лидеры все равно сделают политическое заявление, которое "разблокирует" начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", - сказал второй дипломат, добавив, что юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года.

Третий дипломат заявил, что в декабре лидеры "пошлют положительный сигнал" о будущем членстве Украины.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина в выполнении семи критериев, представитель ЕС ответил, что прогресс обнадеживает, и только одна область, касающаяся нацменьшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.

Украина хочет в ЕС

Летом 2022 года Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Он обязывал Украину выполнить 7 условий (включительно борьбы с коррупцией), чтобы в дальнейшем "разблокировать" перспективу членства в ЕС.

Членству Украины сопротивляется Венгрия. Пророссийское правительство Виктора Орбана неоднократно ставило палки в колеса Киеву, обвиняя Украину в притиснениях венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

Однако накануне в СМИ появилась информация, что Европа даже согласна разморозить средства для Венгрии, ранее заблокированные из-за обнаруженной в правительстве Орбана коррупции, в обмен на одобрение страной членства Украины.

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