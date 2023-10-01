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"Полезные идиоты": экс-глава МИД назвал, кто в ЕС готов плясать под дудку Кремля

Алексей Тесля
1 октября 2023, 09:44 обновлено 1 октября, 09:44
В ЕС есть люди, которых РФ цепляет как за деньги, так и за идею, считает Владимир Огрызко.
Владимир Огрызко, Владимир Путин
Владимир Огрызко рассказал о ставленниках Владимира Путина в ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Венгрию можно называть ярким примером страны, которая является "троянским конем" Кремля в Евросоюзе и НАТО, которая готова отрабатывать все кремлевские прихоти, заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Что говорить об условном Шрёдере (тут я говорю не о нём конкретно, а о типаже – о политиках типа Шрёдера), если и так всё понятно: такие политики продались, пошли на сделку с дьяволом, и этот дьявол руководит ими до сих пор", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Кроме того, по его словам, есть также группа политиков, которых надо называть "полезными идиотами".

"Они считают, что по определению Россия является такой, которая должна существовать вечно, она неизменная и "великая". Это другая категория людей, которых цепляют не за деньги, а за идею. По-моему, именно эти люди являются наиболее опасными, потому что, когда деньги заканчиваются, заканчивается и сотрудничество, а идейная подкладка работает вечно", - отметил дипломат.

В то же время он уточнил, что страны Глобального Юга очень часто занимают эгоистичную позицию, поэтому их не особо волнует то, что происходит в Украине.

"И мы должны это понимать – не строить замков на песке, а твердо проводить свою линию, базируясь на основополагающих принципах сегодняшнего мира: нельзя захватывать чужую территорию, нельзя делать то, что противоречит международному праву, за это нужно нести ответственность. Вот, собственно, об этом и идёт речь", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - чат с Владимиром Огрызко в Главреде:

Ранее Огрызко заявил о том, что конфликты на постсоветской территории – это то, что Москва, с её точки зрения, очень эффективно и разумно планировала, а также реализовывала.

Напомним, ранее Огрызко назвал регион РФ, который "отвалится" первым. Он напомнил, что еще в 90-х года Чечня провозгласила свою независимость, и за эту независимость проголосовало большинство чеченского народа.

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Евросоюз Владимир Огрызко новости Венгрии
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