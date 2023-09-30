Армения уходит от Москвы: назван еще один регион, который может потерять РФ

Россия потеряет Армению с Азербайджаном и это закономерный результат, уверен Владимир Огрызко.

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Владимир Огрызко назвал ошибку Кремля / коллаж Главред, фото УНИАН

Конфликты на постсоветской территории – это то, что Москва, с её точки зрения, очень эффективно и разумно планировала, а также реализовывала, заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Эту тактику Россия отработала уже давно, начиная от Приднестровья и по всем горячим точкам на территории бывшей советской империи. Везде происходит одно и то же: Москва создаёт проблему, потом приходит туда своими войсками, говорит, что она миротворец и будет способствовать тому, чтобы все помирились. На самом деле Россия преследует одну-единственную цель – сделать так, чтобы управлять ситуацией в регионе, играя на противоречиях двух сторон", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По словам дипломата, такой же подход Кремль применял по отношению к карабахской проблеме.

"В определённый момент (а он произошел не вчера и не позавчера) Армения и Азербайджан поняли, что Москва просто играет с ними в своих собственных интересах. И каждая из этих стран начала работать так, как считала нужным", - говорит он.

Бывший глава МИД уточнил, что Карабах является территорией Азербайджана, на которой проживают армяне, права которых должны быть урегулированы в соответствии с многочисленными международными конвенциями.

"Сейчас Россия потеряет и Армению, и Азербайджан. Это закономерный результат того, что происходило на протяжении 30 лет, наконец этому пришёл конец. То есть политика "разделяй и властвуй" имеет не только начало, но и конец. И сейчас мы наблюдаем её завершение", - сказал он.

Собеседник также уверен, что рано или поздно Москву "вышвырнут" из кавказского региона.

"Таким образом, всё, что мы наблюдаем сегодня, является началом вытеснения России с Кавказа. А после определённых событий с Кадыровым, бандитом, который одновременно является руководителем Чечни, произойдут серьёзные изменения в том регионе. Поэтому россиянам следует паковать чемоданы и думать о том, чтобы как можно быстрее уехать с Кавказа, пока это реально сделать", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - чат с Владимиром Огрызко в Главреде:

Ранее Огрызко назвал регион РФ, который "отвалится" первым. Он напомнил, что еще в 90-х года Чечня провозгласила свою независимость, и за эту независимость проголосовало большинство чеченского народа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадырова ввели в искусственную кому. Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.

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