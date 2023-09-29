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Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первым

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 16:54 обновлено 29 сентября, 16:54
После ухода Рамзана Кадырова в Чечне начнутся очень серьёзные внутренние проблемы, уверен Владимир Огрызко.
Распад России, Владимир Огрызко
Владимир Огрызко спрогнозировал распад РФ / ua.depositphotos.com, Главред

Внезапные обострения состояния здоровья Рамзана Кадырова на самом деле не случайны, и они рассчитаны на то, чтобы держать ситуацию в Чечне под контролем, заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"С Кадыровым происходит то, что должно происходить с каждым, кто имеет в России определённую силу и власть. После неудачного путча Пригожина Путин понял, что любой, кто может даже теоретически составить ему конкуренцию, не жилец. То есть их надо убирать, причём убирать очевидно для всех, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, кто в доме хозяин", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Дипломат говорит, что по путинской логике вместо Кадырова можно поставить любого другого, кто "поклянется Путину и будет целовать его туфли, и, таким образом, удерживать ситуацию".

"Однако я думаю, что Путин просчитывается, потому что после ухода Кадырова биологически или политически в Чечне начнутся очень серьёзные внутренние проблемы. Там живут по другим правилам – правилам мести. А Кадыров наделал очень много зла многим чеченцам, которые сегодня и в Чечне, и за её пределами. Поэтому в случае ослабления кадыровского режима там может произойти очень серьёзная внутренняя смута. А смута в любой части российской недоимперии – это ослабление режима, а, следовательно, это выгодно нам", - не исключил он.

В то же время собеседник напомнил, что еще в 90-х года Чечня провозгласила свою независимость, и за эту независимость проголосовало большинство чеченского народа.

"Кстати, до сих пор никто не наказал Россию за геноцид в отношении чеченцев во время Второй Чеченской войны. Поэтому там ситуация будет развиваться по нарастающей. И, я думаю, в итоге именно с Чечни может начаться фрагментация России", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - чат с Владимиром Огрызко в Главреде:

Ранее сообщалось, что Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарий. Российские спецслужбы решили ликвидировать Рамзана Кадырова, считает Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее в Сети появилось новое видео с Кадыровым. Видео было снято 21 сентября – в тот же день, когда была записана "встреча" Кадырова с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадырова ввели в искусственную кому. Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.

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новости Чечни Рамзан Кадыров Владимир Огрызко
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