Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарий

Российские спецслужбы решили ликвидировать Рамзана Кадырова, считает Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев спрогнозировал будущее Рамзана Кадырова / Главред, скрин

Российские спецслужбы решили устранить лидера Чечни Рамзана Кадырова, заявил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его мнению, причинами является то, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне на войну в Украину, а также фактически создал на территории республики подконтрольную ему ЧВК. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"А также это попытка влиять на политические процессы внутри самой Российской Федерации и рост в РФ мусульманского фактора в Российской Федерации. Все эти составляющие и дают основание говорить, что российские спецслужбы решили нейтрализовать сам характер возможных неприятностей", - отметил он.

Эксперт считает, что российские спецслужбы решили ликвидировать Кадырова, чтобы не допустить возможность его выступления против Кремля в будущем.

"Нет лидера - некому возглавлять (мятеж, - ред.). А как могут ликвидировать, то давайте посмотрим, как они ликвидировали представителей чеченского движения сопротивления. Там много было сценарей. Дудаева ликвидировали ракетным ударом, причем по телефону с ним разговаривал "хороший русский", который сейчас не вылезает из украинских СМИ. Давайте еще вспомним Басаева, Масхадова. И от многих факторов зависит, какой именно сценарий будет реализован", - добавил Снегирев.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Снегирева Главреду:

Ранее в ГУР дали ответ на вопрос о том, умер Кадыров или нет. Андрей Юсов рассказал о ситуации, возникшей в Чечне в связи с вероятной сменой власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадырова ввели в искусственную кому. Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.

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