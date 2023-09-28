Еле говорит и плохо выглядит: в Сети появилось новое видео с Кадыровым

Видео было снято 21 сентября – в тот же день, когда была записана "встреча" Кадырова с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

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Рамзан Кадыров опубликовал новое видео / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На фоне слухов о том, что Рамзан Кадыров умер или, как минимум, серьезно болен, в Сеть попало новое видео - на кадрах глава Чечни встречается с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Ролик обнародовал российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 28 сентября. Отмечается, что запись планировали опубликовать в Telegram-канале Кадырова еще в минувший понедельник, но не стали, поскольку он очень плохо выглядит и с трудом разговаривает.

По данным канала, видео было снято 21 сентября – в тот же день, когда была записана "встреча" Кадырова с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

видео дня

Съемки якобы проходили в помещениях, расположенных рядом с 5-м корпусом Центральной клинической больницы (ЦКБ) РФ, где лежит глава Чечни, хотя на видео Золотов говорит, якобы встреча проходит в росгвардии.

"Поскольку съемки проводились по срочному запросу чеченской стороны, то Золотов явно не знает о чем говорить. Он поздравляет Кадырова и с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября. Кадыров пытается ответить на поздравления, но это у него просто не получается", – говорится в сообщении.

В конце короткой встречи Кадыров все же начинает говорить, но по записи видно, что каждое слово ему дается с большим трудом.

"Он говорит медленно, тихо, запинается. А порой и вовсе кажется, что теряет мысль (особенно когда говорит про горящую технику и БТРы). Не удивительно, что в итоге запись решили не давать "в эфир". Вместо нее в канале Рамзана Кадырова разместили запись того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. И почта сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "живой, здоровый…очень энергично ел орешки кешью". Видимо, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", - добавили на канале.

Смотрите видео - В Сети показали новое видео с Кадыровым:

Кадыров болен - что известно

17 сентября в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

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