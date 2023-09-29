УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина вступит в Евросоюз до 2023 года - посол ЕС

Ангелина Подвысоцкая
29 сентября 2023, 20:15 обновлено 29 сентября, 20:22
Для вступления в ЕС Украине нужно выполнить 7 "шагов", некоторые из которых уже выполнены.
Катарина Матернова, Эс
Украина вступит в ЕС до 2023 года / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

Для того чтобы это произошло, в стране должно состояться много реформ. К тому же она акцентировала на том, что сейчас у Украины продолжается активная война, что не дает возможности ускорить этот процесс.

"Я думаю, что 2030 год – реалистичный срок, если очень-очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, и это непросто. Впрочем, это реально", - сказала Катарина Матернова.

видео дня

Что надо для вступления Украины в ЕС

Для вступления в ЕС Украина должна выполнить 7 "шагов", некоторые из них уже выполнены. Одним из важных вопросов было уничтожение коррупции. В стране уже начались расследования топ-коррупции, но до сих пор нерешенным остается вопрос закона о политически значимых лицах, то есть борьба с отмыванием денег.

"Украина действительно была замарана системной коррупцией в годы, предшествовавшие Майдану. К примеру, впечатляющие открытия состояния предыдущего президента Януковича и другие свидетельства олигархического влияния ... С тех пор произошло много реформ. Вы создали целую архитектуру антикоррупционных органов, они проводят расследования, они преследуют людей, судьи рассматривают коррупционные дела. Поэтому восприятие Украины Западом меняется, очень сильно меняется. В конце концов, если бы у вас действительно была такая насквозь коррумпированная система, как ее рисовала пропаганда, то с началом войны она упала бы, как карточный домик", - говорит посол.

Самым большим изменением Украины стало то, что изменилось именно украинское общество после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Понимание того, что украинцы отдают свои жизни не за то, чтобы восстановить старую Украину, а за то, чтобы создать современное, новое, некоррумпированное государство. Мы видим подтверждение этих изменений в каждом опросе. А ожидания общества создают также общественное давление на власть", - говорит посол.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

В мае 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война, которую путинская Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз членство в ЕС
Реклама

Главное за день

Украина вступит в Евросоюз до 2023 года - посол ЕС

Украина вступит в Евросоюз до 2023 года - посол ЕС

20:15 Политика
ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведке назвали направление

ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведке назвали направление

19:53 Мир
Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

19:31 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:16

Виталий Портников. Путин нашел нового Пригожина Видеоблоги

20:15

Украина вступит в Евросоюз до 2023 года - посол ЕС

20:09

В РФ испугались взрывов на Брянщине и заявили об "украинской ДРГ"

19:53

ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведке назвали направление

19:31

Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
19:12

Путин и Кадыров устроили спектакльмнение

18:47

В разгар войны с Украиной: Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек

18:43

Кличко созывает внеочередную военную сессию по вопросам выделения дополнительной помощи защитникам

18:32

"Черноморский флот РФ - курица без головы": назван город, куда РФ перебросит корабли

Реклама
18:31

Как правильно – "суднО" или "сУдно": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

17:58

Значение имени Анна: узнай его тайну, судьбу и происхождение

17:46

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

17:10

"Энергоатом" отказался от ремонта энергоблока, потому что "Укрэнергомашины" предложили низкую цену – нардеп

16:59

Что нужно сделать с тапками 30 сентября: приметы и запреты дня

16:56

Что приносит в дом азалия: какое дивное влияние на человека может оказать цветок

16:55

Как быстро убрать синяк: несложные способы помогут справиться с неприятностью

16:54

Не нужно все усложнять: звезда "Холостячки" Мишина рассказала, как сбросила 12 кг

16:54

Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первымВидео

16:36

"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

16:31

Психолог Дмитрий Карпачев объяснил женщинам, как не быть рабыней у своего мужа

Реклама
16:17

Российская ПВО хорошо отработала: оккупанты сбили собственный истребитель Су-35

16:11

Горькие слезы: 3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре

15:46

В МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины

15:39

Будят соседей и не дают спать: почему собаки начинают выть ночью

15:32

Украина не готова на 100% к зимним ударам РФ по энергообъектам - ОП

15:17

"Мое тело выглядит по-разному": Рамина показала как на самом деле выглядит без фотошопа

15:07

Удары по Черноморскому флоту и прорыв на Крым: в Bloomberg назвали цели Украины

14:54

Бронештурмы не работают: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

14:39

"Что вы можете повторить?": выехавший с России актер Смольянинов разнёс в пух и прах Путина

14:38

Нашли мертвой в парке: в Стамбуле скончалась звезда турецких сериалов

14:16

Рухнула на лед и вывалила прелести: российская певица опозорилась на льду в Минске

13:56

Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

13:42

"Была тишина и тьма": Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песнюВидео

13:34

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

13:14

Гороскоп на завтра 30 сентября 2023: Козерогу – проблемы дома, Раку – новое

13:10

"Потеря памяти, двойной перелом черепа": Харчишин рассказал, как пережил жуткое ДТП

12:36

Будет "жест доброй воли": эксперт назвал сценарий освобождения Крыма

12:04

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

12:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилиеВидео

11:43

Козловский показал фанатам свой глубокий блиндаж и пожаловался на аллергиюВидео

Реклама
11:21

Военно-морской эксперт пояснил, снизят ли удары по Черноморскому флоту число ракетных ударов по Украине

11:20

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

11:12

Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

10:52

Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

10:17

СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

10:05

Погода в Украине на октябрь 2023: в каких регионах о бабьем лете можно забыть

09:45

РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW выяснили причину

09:43

США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону: Конгресс принял решение

09:30

Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

09:23

Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять