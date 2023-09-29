Украина вступит в Евросоюз до 2023 года - посол ЕС

Для вступления в ЕС Украине нужно выполнить 7 "шагов", некоторые из которых уже выполнены.

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Украина вступит в ЕС до 2023 года / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

Для того чтобы это произошло, в стране должно состояться много реформ. К тому же она акцентировала на том, что сейчас у Украины продолжается активная война, что не дает возможности ускорить этот процесс.

"Я думаю, что 2030 год – реалистичный срок, если очень-очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, и это непросто. Впрочем, это реально", - сказала Катарина Матернова. видео дня

Что надо для вступления Украины в ЕС

Для вступления в ЕС Украина должна выполнить 7 "шагов", некоторые из них уже выполнены. Одним из важных вопросов было уничтожение коррупции. В стране уже начались расследования топ-коррупции, но до сих пор нерешенным остается вопрос закона о политически значимых лицах, то есть борьба с отмыванием денег.

"Украина действительно была замарана системной коррупцией в годы, предшествовавшие Майдану. К примеру, впечатляющие открытия состояния предыдущего президента Януковича и другие свидетельства олигархического влияния ... С тех пор произошло много реформ. Вы создали целую архитектуру антикоррупционных органов, они проводят расследования, они преследуют людей, судьи рассматривают коррупционные дела. Поэтому восприятие Украины Западом меняется, очень сильно меняется. В конце концов, если бы у вас действительно была такая насквозь коррумпированная система, как ее рисовала пропаганда, то с началом войны она упала бы, как карточный домик", - говорит посол.

Самым большим изменением Украины стало то, что изменилось именно украинское общество после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Понимание того, что украинцы отдают свои жизни не за то, чтобы восстановить старую Украину, а за то, чтобы создать современное, новое, некоррумпированное государство. Мы видим подтверждение этих изменений в каждом опросе. А ожидания общества создают также общественное давление на власть", - говорит посол.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

В мае 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война, которую путинская Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза.

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