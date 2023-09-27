ВСУ в какой-то момент не смогут эффективно применять Abrams: в чем причина

Танки Abrams будет невозможно применять, если ухудшатся погодные условия.

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Использовать танки Abrams будет сложнее из-за плохих погодных условий / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

Украина получила западные таки Abrams, но их применение в какой-то момент может быть невозможным. Все из-за ухудшения погодных условий. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Из-за дождей земля будет размыта и танки не смогут быстро передвигаться и маневрировать.

Таким образом военные будут учитывать туман или другие погодные условия и планировать операции в соответствии с обстоятельствами.

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"Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким, скажем, сюрпризом", - сказал Евлаш.

Передача Украине танков Abrams

Ранее Кирилл Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя. Если американские танки Abrams бросить на передовую, то они не проживут на поле боя слишком долго.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил, что Украина в ближайшее время получит более десяти танков Abrams, которые передадут Соединенные Штаты.

25 сентября президент Украины официально подтвердил, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.

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