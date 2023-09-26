Президент назвал направления давления на РФ, чтобы возможности оккупантов не росли.

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Зеленский анонсировал громкие новости с фронта / коллаж: Главред, фото: офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные достигают успехов на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожении штабов и логистике врага. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Все эти вопросы обсудили на заседание Ставки.

"Обсуждали несколько главных вопросов. Первое-конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали", - сказал Зеленский. видео дня

Одним из топовых приоритетов Зеленский называет увеличение объемов украинского производства. Он также заговорил о направлениях давления на РФ, которые должны быть усилены, чтобы террористические возможности оккупантов не возросли.

"Санкций-недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: ситуация на фронте

Напомним, что ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами", пострадал пункт пропуска на границе. По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

ВСУ мощно бьют врага на юге, пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Оккупанты провально наступали под Бахмутом но понесли большие потери-разведка Британии. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать.

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