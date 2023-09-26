3 дня превратились в 3 года: в РФ выдали позорное заявление о сроках войны

Россия готовится к войне с Украиной до 2025 года, говорит министр обороны страны-агрессора.

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РФ готовится к войне до 2025 года / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот из видео

Россия позорно двигает сроки "достижения целей". Из-за того, что они не смогли "взять Киев за три дня", Москва пытается не проиграть до 2025 года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу.

Он также выдал бред о том, что Украина якобы "самоуничтожается" и Запад якобы "помогает" в этом.

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"США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", - нагло сказал Шойгу.

Напомним, что Волкер сказал, что поможет закончить войну. Запад не должен обращать внимание на то, сколько для них стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Ким сделал резкое заявление об Украине, этим окончательно означив свою политическую и военную поддержку России.

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